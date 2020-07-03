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NASA создало парфюм с запахом космоса (Видео)

NASA создало парфюм с запахом космоса (Видео)
01:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Формула парфюма Eau de Space была разработана химиком Стивом Пирсом десять лет назад для подготовки астронавтов к полетам.

Компания Omega Ingredients в сотрудничестве с NASA выпустят парфюм Eau De Space с запахом космоса. 

Название необычное и интригующее, но на нем все не заканчивается. Сам аромат был разработан на основе наблюдений астронавтов, которые отмечали среди главных нот в аромате космоса порох, малину, ром, горелое мясо и металл. 

Формула парюма Eau de Space была разработана химиком Стивом Пирсом десять лет назад для подготовки астронавтов к полетам.

Для запуска производства первой партии аромата проект опубликовали на Kickstarter. На момент написания статьи она собрала чуть больше 210 тысяч долларов. По предварительным данным, приобрести флакон космического аромата можно будет уже в октябре этого года. 

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Все по теме:

НАСА, Космос.

Автор:

Телеграф
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