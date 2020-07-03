Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеет коронавирусом в Украине
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеет коронавирусом в Украине
Медреформа в Украине: в Минздраве создали медицинский совет
Медреформа в Украине: в Минздраве создали медицинский совет
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Sony больше нет: компания приняла историческое решение
Sony больше нет: компания приняла историческое решение

В янтаре найдены потрясающие окаменелости, сохранившие цвет

В янтаре найдены потрясающие окаменелости, сохранившие цвет
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru
Как правило, пигменты очень быстро подвергаются распаду. Поэтому даже те ископаемые, что доходят до нас практически в первозданном виде, чаще всего представляют собой серое или бурое уныние, которое не позволяет достоверно судить о прошлом и его обитателях.

Внутри кусков янтаря, добытых в Мьянме, обнаружились редчайшие образцы ископаемого насекомого, сохранивший свою фантастическую окраску.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, посвящено изучению десятков янтарных ископаемых мелового периода, которые до сих пор содержат в себе следы древних насекомых, сохранивших первоначальную окраску. В этих чуждых современному человеку созданиях тем не менее угадываются знакомые очертания и образы, которые мы видим каждый день.

Цвет — это не только украшение, но и фактор множества поведенческих механизмов. Он может рассказать палеонтологов о том, какой стратегии выживания и размножения придерживалось то или иное существо. Например, яркая окраска может служить для привлечения внимания партнера для спаривания, а может быть средством отпугивания хищников или маскировки в пестрой среде.

Для нового исследования исследовательская группа из Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая (NIGPAS) изучила 35 отдельных образцов янтаря с фантастически сохранившимися насекомыми, пойманными в ловушку внутри. Окаменелости были найдены в янтарной шахте на севере Мьянмы.

"Янтарь середины мела, примерно 99 миллионов лет, восходит к золотому веку динозавров", — объясняет Цай Ченьян, доцент NIGPAS и ведущий автор нового исследования. "По сути, это смола, полученная из древних хвойных деревьев, которые росли в тропических лесах. Животные и растения, запертые в густых каплях, часто доходят до нас практически неповрежденными".

На глубине 500 метров: взгляните на коралловый сад на дне Гренландского моря
На глубине 500 метров: взгляните на коралловый сад на дне Гренландского моря Читать полностью

Цвета в природе обычно подразделяются на три основные категории: биолюминесценция, пигменты и структурные цвета. Янтарные окаменелости сохраняют структурные (включая металлические) цвета — интенсивные, притягивающие взгляд. Они возникают благодаря микроскопическими светорассеивающими структурами, расположенными на головах, телах и конечностях животных.

"Тип цвета, сохраняемый в янтарных окаменелостях, называется структурным цветом", — объяснил Пан Яньхонг, соавтор исследования и профессор NIGPAS. "Поверхностная наноструктура рассеивает свет определенной длины волны, который производит очень интенсивные цвета". По словам Пана, этот механизм отвечает в том числе и за множество цветов, которые мы встречаем в повседневной жизни.

Для исследования окаменелости отшлифовали с использованием различных сортов наждачной бумаги и порошка диатомита, чтобы максимально приблизиться к содержимому янтаря, не повредив его. Там, где это способствовало наблюдению, некоторые кусочки стесывали почти до самой окаменелости, в результате чего насекомое становилось отчетливо видимым, а окружающая янтарная матрица выглядела почти прозрачной в ярком свете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Янтарь, Окаменелости.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Можно ли заменить кофе цикорием: вред и польза
02 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
03 Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками
04 40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине
05 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: долги перед шахтерами погашены
Шмыгаль: долги перед шахтерами погашены
В Кабмине изменил состав правления Укрзализныци
В Кабмине изменил состав правления Укрзализныци
Усиление ограничений: На Волыни ужесточили карантин
Усиление ограничений: На Волыни ужесточили карантин
Сериал &quot;Великая&quot;: история о Екатерине II продолжается
Сериал "Великая": история о Екатерине II продолжается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь