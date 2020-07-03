В янтаре найдены потрясающие окаменелости, сохранившие цвет

Как правило, пигменты очень быстро подвергаются распаду. Поэтому даже те ископаемые, что доходят до нас практически в первозданном виде, чаще всего представляют собой серое или бурое уныние, которое не позволяет достоверно судить о прошлом и его обитателях.

Внутри кусков янтаря, добытых в Мьянме, обнаружились редчайшие образцы ископаемого насекомого, сохранивший свою фантастическую окраску.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, посвящено изучению десятков янтарных ископаемых мелового периода, которые до сих пор содержат в себе следы древних насекомых, сохранивших первоначальную окраску. В этих чуждых современному человеку созданиях тем не менее угадываются знакомые очертания и образы, которые мы видим каждый день.

Цвет — это не только украшение, но и фактор множества поведенческих механизмов. Он может рассказать палеонтологов о том, какой стратегии выживания и размножения придерживалось то или иное существо. Например, яркая окраска может служить для привлечения внимания партнера для спаривания, а может быть средством отпугивания хищников или маскировки в пестрой среде.

Для нового исследования исследовательская группа из Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая (NIGPAS) изучила 35 отдельных образцов янтаря с фантастически сохранившимися насекомыми, пойманными в ловушку внутри. Окаменелости были найдены в янтарной шахте на севере Мьянмы.

"Янтарь середины мела, примерно 99 миллионов лет, восходит к золотому веку динозавров", — объясняет Цай Ченьян, доцент NIGPAS и ведущий автор нового исследования. "По сути, это смола, полученная из древних хвойных деревьев, которые росли в тропических лесах. Животные и растения, запертые в густых каплях, часто доходят до нас практически неповрежденными".

Цвета в природе обычно подразделяются на три основные категории: биолюминесценция, пигменты и структурные цвета. Янтарные окаменелости сохраняют структурные (включая металлические) цвета — интенсивные, притягивающие взгляд. Они возникают благодаря микроскопическими светорассеивающими структурами, расположенными на головах, телах и конечностях животных.

"Тип цвета, сохраняемый в янтарных окаменелостях, называется структурным цветом", — объяснил Пан Яньхонг, соавтор исследования и профессор NIGPAS. "Поверхностная наноструктура рассеивает свет определенной длины волны, который производит очень интенсивные цвета". По словам Пана, этот механизм отвечает в том числе и за множество цветов, которые мы встречаем в повседневной жизни.

Для исследования окаменелости отшлифовали с использованием различных сортов наждачной бумаги и порошка диатомита, чтобы максимально приблизиться к содержимому янтаря, не повредив его. Там, где это способствовало наблюдению, некоторые кусочки стесывали почти до самой окаменелости, в результате чего насекомое становилось отчетливо видимым, а окружающая янтарная матрица выглядела почти прозрачной в ярком свете.