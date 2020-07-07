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В Австралии открыли новый род тарантулов

В Австралии открыли новый род тарантулов
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Членистоногие строят норы, которые запирают на импровизированную "дверь", созданную из паутины, листьев и веток.

Австралийские арахнологи обнаружили целый род пауков, которые сооружают "двери" из паутины и растений для своих нор.

Исследователи дикой австралийской природы из Университета Гриффита и Музея Квинсленда недавно обнаружили в пригороде Брисбена новую группу пауков с необычной особенностью. 

Сидя за "дверью", которую трудно отличить от окружающего пространства, пауки не только прячутся от опасностей, но и подстерегают добычу. Как только жертва нечаянно "позвонит в дверь" — заденет тонкую сигнальную паутинку, восьмилапый охотник тут же выскочит из засады и набросится на "званого гостя".

Обнаруженная группа пауков состоит из 20 видов, которые ученые решили объединить в отдельный род с названием Cryptoforis, что в переводе означает "загадочная дверь". Чтобы внести новый род в международные каталоги, необходимо было убедиться, что его представители обладают уникальными особенностями. Исследование, выявляющее эти особенности, опубликовано в журнале Cladistics.

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Внешние признаки и характерные для рода "строительные способности" ученые рассматривали на примере вида, обнаруженного в Брисбене. Эталонный вид Cryptoforis hughesae был назван в честь Джейн Хьюз — научного руководителя доктора Уилсона, который являлся руководителем исследования. Джейн Хьюз недавно вышла на пенсию, и авторы работы посчитали нужным отдать дань уважения, посвятив коллеге важное открытие.

Исследование показало, что австралийским ученым действительно повезло, и они обнаружили новый род необычных пауков. Сильные различия во внешнем виде, а также хорошо спрятанные норы позволяют отличить род Cryptofori от других родов семейства trapdoor spider (англ.: trapdoor — люк), которые обитают в Восточной Австрали.

"Открытие и описание этой группы пауков расширяют наши знания о разнообразии австралийской фауны беспозвоночных, а также являются важным первым шагом к защите этих неуловимых пауков", — сказал доктор Уилсон.

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Австралия, Наука, Пауки, Тарантулы.

Автор:

Телеграф
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