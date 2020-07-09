Исследование: человеческий мозг эволюционирует

Ученые из университета Новой Англии провели новое исследования эволюции мозга и выяснили, что с течением времени его форма не только увеличилась, но и стала "правильной".

В то время как размер мозга долгое время был основным фактором, который говорит об эволюции живого существа, не существовало исследований, которые бы оценивали правильность формы, так как в его структуре есть большое число различий.

Исследователей заинтересовало то, почему люди с течение эволюции получили именно такую форму и размер мозга. Чтобы ответить на вопрос, они провели крупный эволюционный анализ с использованием выборок трехмерных цифровых реконструкций мозга приматов.

Результаты показывают, что мозг таких видов, как шимпанзе, папионовых обезьян и человека быстро укрупныется с ходом эволюции. Эти характеристики отличаются у других видов: лемуров и обезьян Нового Света, они эволюционируют медленнее.

Тепловые карты показывают, что мозг человека характерно выпуклый в префронтальной коре, а у бабуинов наоборот, изменения происходят во временной и затылочной областях.

Люди и, в незначительной степени, обезьяны демонстрируют массовую реорганизацию областей мозга, которые отвечают за сложное мышление, артикуляцию и социальное поведение - Габриэле Сансалоне, доктор и ведущий исследователь доктор.