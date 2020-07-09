Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов

NASA планирует полет к астероиду, который состоит из золота и полезных металлов

NASA планирует полет к астероиду, который состоит из золота и полезных металлов
23:58 Чт, 9 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
NASA построит корабль для полета на астероид, который стоит больше экономики Земли.

NASA готовит полет к астероиду, который состоит из золота и полезных металлов и стоит больше экономики Земли.

Об этом сообщает Forbes.

«NASA собирается начать строительство своего новейшего космического корабля. Он называется Психея и будет исследовать астероид шириной 140 миль / 226 километров под названием «16 Психея», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «16 Психея» расположен в кольце астероидов Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Большинство из них состоят из каменных пород и льда, однако конкретно этот астероид уникален — он богат на золото, железную руду и никель. Его стоимость составляет 10 тысяч квадриллионов долларов, а это куда больше, чем стоит экономика Земли.

Ядро «16 Психея» очень похоже на ядро Земли, что наталкивает на мысль, что астероид является сердцем мертвой планеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Космос, Астероид.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эмили Ратаковски покорила Сеть снимком с обнаженной грудью
02 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
03 Очумелые ручки: как превратить свой дом в конфетку (Фото)
04 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
05 "Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пропавшего без вести мэра Сеула обнаружили мертвым
Пропавшего без вести мэра Сеула обнаружили мертвым
Главу Фонда госимущества хотели подкупить за $800 тысяч
Главу Фонда госимущества хотели подкупить
Местные выборы 2020: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
Местные выборы: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь