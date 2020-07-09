NASA планирует полет к астероиду, который состоит из золота и полезных металлов

NASA построит корабль для полета на астероид, который стоит больше экономики Земли.

NASA готовит полет к астероиду, который состоит из золота и полезных металлов и стоит больше экономики Земли.

Об этом сообщает Forbes.

«NASA собирается начать строительство своего новейшего космического корабля. Он называется Психея и будет исследовать астероид шириной 140 миль / 226 километров под названием «16 Психея», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «16 Психея» расположен в кольце астероидов Солнечной системы между Марсом и Юпитером. Большинство из них состоят из каменных пород и льда, однако конкретно этот астероид уникален — он богат на золото, железную руду и никель. Его стоимость составляет 10 тысяч квадриллионов долларов, а это куда больше, чем стоит экономика Земли.

Ядро «16 Психея» очень похоже на ядро Земли, что наталкивает на мысль, что астероид является сердцем мертвой планеты.