Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Итоги 11 июля: коронавирус, реакция Мендель на слухи о беременности и протесты в России
Главные события 11 июля
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
УПЛ: Днепр-1 совершил драматичный камбэк и вырвал победу у Львова
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
01:28 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Компания SpaceX сообщила о переносе старта ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту очередную партию спутников для раздачи интернета Starlink.

Новая дата отправки спутников на орбиту в данный момент неизвестна.

«Переносим сегодняшний запуск десятой миссии Starlink, чтобы дать больше времени для проверок. Наша команда работает, чтобы определить следующую возможную дату запуска. Мы объявим ее в ближайшее время», — сообщили в SpaceX.

Компания SpaceX планирует к середине 2020 года вывести на орбиту 12 тысяч спутников для раздачи интернета на всей территории планеты.

Напомним, несколько месяцев назад Илон Маск заявил, что написал пару твитов с помощью интернет-подключения через созвездие спутников Starlink.

Как уже писал НВ, некоторые ученые не одобрили проект Starlink. Дело в том, что сейчас на орбите находятся чуть более 2500 рабочих спутников, и даже они под угрозой столкновения с космическим мусором, который остался от аппаратов, выведенных из строя.

Ученые побаиваются, что созвездие из 12 тыс. спутников Starlink (не говоря уже о 30 тыс.) станет беспрецедентным случаем в истории освоения космоса и, в лучшем случае, повысит опасность столкновений космических объектов на разных орбитах Земли, а в худшем — приведет к абсолютному загрязнению околоземного пространства из-за уничтожения всех спутников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

SpaceX, Starlink.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
02 Как по состоянию ногтей определить проблемы со здоровьем
03 Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
04 "Он был одним из лучших": Илон Маск пообщался с семьей выдающегося конструктора Королева
05 Штормовое предупреждение: на западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
Трамп о НАТО: Я не хочу выходить
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Коронавирус в Молдове: заболело уже свыше 19 тысяч человек
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь