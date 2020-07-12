SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

Компания SpaceX сообщила о переносе старта ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту очередную партию спутников для раздачи интернета Starlink.

Новая дата отправки спутников на орбиту в данный момент неизвестна.

«Переносим сегодняшний запуск десятой миссии Starlink, чтобы дать больше времени для проверок. Наша команда работает, чтобы определить следующую возможную дату запуска. Мы объявим ее в ближайшее время», — сообщили в SpaceX.

Компания SpaceX планирует к середине 2020 года вывести на орбиту 12 тысяч спутников для раздачи интернета на всей территории планеты.

Напомним, несколько месяцев назад Илон Маск заявил, что написал пару твитов с помощью интернет-подключения через созвездие спутников Starlink.

Как уже писал НВ, некоторые ученые не одобрили проект Starlink. Дело в том, что сейчас на орбите находятся чуть более 2500 рабочих спутников, и даже они под угрозой столкновения с космическим мусором, который остался от аппаратов, выведенных из строя.

Ученые побаиваются, что созвездие из 12 тыс. спутников Starlink (не говоря уже о 30 тыс.) станет беспрецедентным случаем в истории освоения космоса и, в лучшем случае, повысит опасность столкновений космических объектов на разных орбитах Земли, а в худшем — приведет к абсолютному загрязнению околоземного пространства из-за уничтожения всех спутников.