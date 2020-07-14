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Может помочь в борьбе с онкологией: в человеческом организме найдена кислота, убивающая раковые клетки

Может помочь в борьбе с онкологией: в человеческом организме найдена кислота, убивающая раковые клетки
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В человеческом организме обнаружена кислота, которая способна запускать процесс известный, как фероптоз - механизм, отвечающий за смерть клеток в злокачественных образованиях. Открытием поделились ученые из Университета штата Вашингтон, результаты исследования опубликованы в издании Medical Express.

"Биологи исследовали недавно выявленный механизм фероптоз, который отвечает за смерть клеток в злокачественных образованиях. В рамках экспериментов с круглыми червями и человеческими клетками ученые выяснили, что естественная жирная кислота может запускать фероптоз и уничтожать раковые клетки", - говорится в сообщении.

Эта кислота - также известная как дихомогамма-линоленовая кислота, или DGLA - в небольших количествах есть в человеческом организме. Но поскольку она не представлена широко в любой из диет, ученые не рассматривали влияние и свойства этого вещества.

"Если бы вы могли доставить DGLA непосредственно в раковые клетки, это могло бы способствовать фероптозу и привести к гибели опухолей", - объясняет автор исследования Дженнифер Уоттс.

По ее словам, исследования фероптоза с помощью DGLA может предотвратить гибель клеток, которые отвечают за здоровое состояние почек и нейронных связей.

Биологи проанализировали влияние жирной кислоты на одном из типов круглых червей или нематодов - Caenorhabditis elegans: в рацион червей добавили бактерии с DGLA, после чего ученые подтвердили запуск фероптоза и последующую смерть клеток из-за накопления в них перекиси железа и липидов.

Дихомогамма-линоленовая кислота или DGLA

После этого исследователи подвергли действию жирной кислоты раковые клетки из организма человека. В этом случае ученые также наблюдали активацию механизма фероптоза и подавление раковых клеток с еще большей эффективностью.

Авторы открытия предполагают, что в дальнейшем этот механизм можно будет использовать для терапии онкологических и других заболеваний.

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Все по теме:

Рак, Биология, Онкологические заболевания, DGLA.

Автор:

Телеграф
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