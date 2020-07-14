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На одной из британских ферм пытаются раскрыть преступление времен железного века

На одной из британских ферм пытаются раскрыть преступление времен железного века
10:20 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com
Во время расчистки для постройки скоростной трассы в Бекингемшире было обнаружено жертву убийства, совершенного 2000 лет назад. Человек был похоронен со связанными руками на ферме Уэлвик.

Другие находки на этом участке охватывают период от неолита до средневековья — около 4000 лет — и включают в себя кольцо железного века и золотую британскую монету 1-го века, сообщает The Daily Mail.

Скелет мужчины был погребен лицом вниз, со связанными руками. Точный возраст скелета жертвы убийства пока не известен, но эксперты утверждают, что ему должно быть не менее 2000 лет.

Археолог проекта Рэйчел Вуд сказала: "Мы уже знали, что Бакингемшир богат археологическими находками, но обнаружение места, показывающего человеческую деятельность, охватывающую 4000 лет, стало для нас неожиданностью".

"Смерть человека на ферме Уэлвик остается для нас загадкой, но не так уж много причин, чтобы вы оказались на дне канавы лицом вниз, со связанными руками. Мы надеемся, что наши остеологи смогут пролить больше света на эту потенциально ужасную смерть", — добавила Рейчел Вуд.

Кроме того, в распоряжении археологов оказался свинцовый гроб с останками древнего человека. Внешняя сторона гроба была изготовлена из дерева. По мнению ученых, речь идет о захоронении мужчины знатного происхождения. Также был найден большой круглый памятник из деревянных столбов диаметром 65 метров, подобный Стоунхенджу.

Находки позволяют предположить. что, вероятно, ферма Уэлвик сотни лет до прихода римлян в Британию была небольшим поселением. В римский период, однако, жители, кажется, переехали в близлежащий город Вендовер, который все еще существует сегодня, в то время как участок фермы использовался для захоронений.

Добавим, минувшей зимой на месте строительства новой школы в графстве Сомерсет было обнаружено богатое римское кладбище: найдены останки более 50 человек. Захоронения взрослых и детей датируются 43−410 годами нашей эры. Качество захоронений и захороненных товаров указывают на то, что это были богатые люди.

Большинство могил выложены внутри камнем и закрыты плитами. Археологи обнаружили в некоторых из них глиняную посуду и ювелирные изделия. Также была найдена монета второй половины первого века нашей эры и кусок резной кости, которая, вероятно, была частью рукояти ножа. В то время как органический материал разложился, положение головы одной женщины говорит о том, что оно изначально опиралось на подушку.

А в 2019 году на северо-востоке графства Сомерсет в Великобритании археологи-любители обнаружили клад с 2528 серебряными монетами XI века. Этот клад — один из крупнейших в истории Великобритании. Такого количества монет не находили с 1833 года.

После обработки и исследований выяснилось, что большинство монет представляют собой серебряные монеты Вильгельма Завоевателя (ок. 1066−1087) и последнего англосаксонского короля Англии Гарольда II (ок. Января 1066 г. — 14 октября 1066 г.). Царствование Гарольда было настолько коротким, что его монеты очень редки.

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Археология, Британия, Скелет.

Автор:

Телеграф
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