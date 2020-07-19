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PROSIT: ученые разработали приложение, которое может распознать депрессию

PROSIT: ученые разработали приложение, которое может распознать депрессию
21:54 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Исследователи из Университета Дэлхаузи в Канаде создали мобильное приложение для определения психических расстройств. Программа PROSIT в буквальном смысле следит за пользователем.

В данном случае психотерапевты смогут оценить, как чувствует себя пациент вне учреждения клиники, и корректировать лечение в соответствии с этими данными. Об этом сообщает CBC.

"Мы действительно можем узнать, тревожно или депрессивно они себя чувствуют. Поэтому не нужно знать содержания, можно просто слушать и получать данные об их состоянии на основе того, как они говорят", - сказала Сандра Майер, психолог из университета Далхоузи.

По ее словам, тестирование аппликации началось в феврале. PROSIT использует около 300 человек, половина из которых являются пациентами с проблемами ментального здоровья.

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Чтобы оценить ментальное состояние пользователя, приложение отслеживает информацию из 15 различных категорий, используя сенсоры телефона. Среди категорий есть, в частности, данные о количестве сна, частоте занятий спортом, истории звонков, экранном времени и музыкальных предпочтениях.

Кроме этой информации, PROSIT возлагается на данные, которые пользователь отмечает свое состояние. Еженедельно программа просит записать 90-секундное аудио, в котором надо рассказать о наиболее интересном событии, которое произошло за неделю. Также приложение иногда дает пользователю возможность оценить свои эмоции, например, уровень тревоги или счастья.

Майер добавила, что PROSIT далека от предсказаний психических расстройств, однако она является полезным инструментом для психологов и скорее дополняет, а не заменяет лечения для их пациентов. С распространением пандемии она позволила мониторить состояние пациентов в стрессовых условиях социальной изоляции.

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Депрессия, Психология, Приложение, Просит.

Автор:

Телеграф
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