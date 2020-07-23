В Млечном Пути зафиксированы необычные коричневые карлики

Ученые смогли зафиксировать в Млечном Пути несколько небесных тел. Речь идет о коричневых карликах, которые представляют промежуточную форму между звездой и планетой.

Исследователи в процессе наблюдения за космосом удалось обнаружить необычные коричневые карлики в пределах Млечного Пути. Выполнялась работа во время исследования NASA под названием Backyard Worlds: Planet 9.

Астрономы обнаружили сразу два объекта данной категории, однако они примерно в 75 раз превосходят Юпитер по массе, а их возраст оценивается в 10 млрд лет. Найденные недавно небесные тела куда больше походят на планеты, нежели остальные их "родственников", которые были также выявлены в пределах Млечного Пути.

Отмечается, что один из коричневых карликов, WISE 1810, осуществляет движение с высокой скоростью. Второй, получивший обозначение WISE 0414, первыми заметили астрономы-любители.

Специалисты полагают: с помощью нового открытия им удастся узнать больше данных об особенностях развития экзопланет. Предполагается, что при формировании необычных коричневых карликов наблюдаются похожие физические процессы, что и при образовании планет.

Например, в таких коричневых карликах мало железа, примерно в 30 раз меньше, чем обычно в такого рода объектах.