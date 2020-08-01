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Лед на самой большой луне Солнечной системы превратился в странное вещество

Лед на самой большой луне Солнечной системы превратился в странное вещество
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com
Ганимед является самой большой луной во всей Солнечной системе и девятым по величине объектом: своими размерами он превосходит даже планету Меркурий.

Ученые выяснили, что из-за постоянного облучения ледяной покров на Ганимеде — самой большой луне Солнечной системы — превратился в необычное аморфное вещество.

Ганимед давно привлек внимание астрономов свое непохожестью на остальные луны. Он принадлежит к четверку так называемых Галилеевых Лун — самых больших среди 79 спутников Юпитера.

На этом особенности Ганимеда не заканчиваются. Это единственная известная нам луна с собственным магнитным полем, которое, скорее всего, генерируется воздействием приливных сил Юпитера на внутренности своего спутника. Согласно NASA, это поле действует подобно полю Земли, в котором линии магнитной силы выступают каналами для заряженных частиц, источниками которых служит Солнце или просто космическая плазма. Именно они и образуют знаменитые полярные сияния, которые на Земле можно наблюдать в полярных регионах. Однако у Ганимеда нет атмосферы, а потому частицы ионизированного газа бомбардируют лед, которым покрыта большая часть поверхности гигантской луны.

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С помощью инструмента Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), установленного на корабле Juno, ученым удалось пролить немного света на то, что происходит с космическим льдом в результате подобного облучения. Благодаря 300 ИК-снимкам, которые удалось сделать во время пролета зонда мимо луны на расстоянии в 100 000 километров, прибор смог обнаружить специфическую инфракрасную сигнатуру полярного льда, которая не видна на экваторе.

Выяснилось, что лед на северном полюсе Ганимеда подвергся такой сильной бомбардировке солнечными частицами, что превратился в так называемый аморфный лед — уже не твердую, но переохлажденную жидкость. Если в твердом веществе (например, в куске льда) атомы располагаются упорядоченно, то в аморфном льде кристаллическая структура отсутствует. Всему виной солнечные частицы, препятствующие кристаллизации и постоянно разрушающие структуру.

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Космос, Наука, Солнечная система, Ганимед.

Автор:

Телеграф
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