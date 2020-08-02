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Генетики провели ДНК-исследование и выяснили происхождения большинства потомков рабов в США

Генетики провели ДНК-исследование и выяснили происхождения большинства потомков рабов в США
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
В результате ДНК-исследования, которое провели американские ученые, выяснилось, что большинство потомков рабов, живущих сейчас в США, имеют нигерийские корни.

В США учёные в области генетики смогли выяснить этнические корни большинства потомков рабов на территории страны. Исследовав более 50 тысячи ДНК-тестов, сопоставив их с архивными документами, специалисты пришли к выводу, что больше всего рабов в США привезли из Нигерии. Результаты исследования опубликовала газета The New York Times.

После исследования ДНК более 50 тысяч людей руководитель научной группы Стивен Мичелетт отнёсся к результатам с недоверием, а потому было решено изучить архивные документы. В них специалисты обнаружили, что рабов из Нигерии сначала вывозили на принадлежащие Великобритании Карибские острова, а затем перевозили в США.

Также в исследовании говорится, что в рабство вывозили больше женщин. В США их было в полтора раза больше, чем рабов-мужчин, а в британском Карибском бассейне - в 25 раз. До последнего исследования считалось, что мужчины составляли порядка 60% рабской силы из стран Африки.

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Также отмечается, что современные афроамериканцы - потомки выходцев из Сенегала, Гамбии и Бенина.

Изучение ДНК-тестов соответствует сделанным ранее выводам историков. Учёные заявляли, что только из Западной и Центральной Африки в США перевезли 5,7 миллиона человек.

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Все по теме:

США, ДНК, Рабство, Генетика.

Автор:

Телеграф
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