Снизит количество ошибок при диагностике болезней: ИИ научился сам ставить диагноз

Появилась новая нейросеть, которая понимает, когда она может поставить диагноз сама, а когда ей нужно обратиться к специалисту.

Разработчики отметили, что ИИ уже может обнаружить рак легких, груди, мозга, кожи и шейки матки. Но специалисты столкнулись с другой проблемой — в сложных случаях модель может ошибиться с большей вероятностью, чем врач. Для решения этой проблемы исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института (MIT) разработали систему машинного обучения, которая может оценить каждый случай, а затем принять решение самостоятельно или обратиться к эксперту.

При этом система может адаптироваться к тому, как часто доступен специалист, а также оценить опыт врача в нужной области. Например, в условиях загруженной больницы система может обратиться за помощью к человеку только тогда, когда это необходимо.

Исследователи объяснили, что к медицинским моделям есть множество вопросов, которые не позволяют полностью внедрить их в процесс и использовать в условиях реальной больницы. Именно поэтому они решили добавить еще одно звено для принятия решения. Они надеются, что еще одна модель поможет специалистам больше довериться машинному обучению и смелее использовать ИИ в своей практике.

Далее исследователи протестируют систему, которая работает с несколькими врачами одновременно. Например, ИИ может сотрудничать с разными рентгенологами, которые имеют больший опыт работы с разными группами пациентов.

Команда также считает, что их систему можно использовать для модерации контента, включая тексты и изображения. Этот инструмент мог бы снизить нагрузку на живых модераторов, при этом не полностью автоматизируя процесс.