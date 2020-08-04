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Возле черных дыр возможны рождения планет в несколько тысяч раз тяжелее Земли

Возле черных дыр возможны рождения планет в несколько тысяч раз тяжелее Земли
17:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Японские астрофизики показали, что в аккреционном диске материи, окружающем сверхмассивную черную дыру, могут рождаться и умирать необычные и очень крупные планеты - "бланеты".

Черные дыры разрушительны, они поглощают все, что приблизится на достаточно близкое к ним расстояние. Однако их окрестности, где падающее вещество нагревается и закручивается плотным аккреционным диском, могут быть заселены и звездами, и даже планетами, захваченными гравитацией черной дыры. А некоторые планеты способны рождаться из рассеянных газа и пыли прямо в этом диске - к такому выводу пришли японские астрофизики во главе с Кеити Вада (Keiichi Wada) из Университета Кагосимы.

Ученые называют такие объекты "бланетами" (blanets, от black hole - "черная дыра" и planet - "планета"), показав, что они могут появляться в не слишком бурных аккреционных дисках, окружающих сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик. Статья Кеити Вады и его соавторов готовится к публикации в The Astrophysical Journal и пока представлена в открытой онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.

В целом рождение новых "бланет" происходит так же, как у обычных планет, формирующихся в протопланетных дисках, которые окружают молодые звезды. В области, где движение вещества не слишком турбулентно, мелкие частицы начинают слипаться под действием слабых электростатических сил. Постепенно они увеличиваются, сталкиваются и соединяются, их собственная гравитация становится все более значительной, притягивая новую и новую материю.

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Расчеты, проведенные японскими астрономами, показали, что в областях аккреционного диска, находящихся за пределами "снеговой линии" (там, где температура достаточно низка для того, чтобы летучие соединения, такие как вода, переходили в лед), плотность и скорость движения вещества могут быть подходящими для образования "бланет". Впрочем, ранее уже было показано, что никакая жизнь на них, скорее всего, невозможна. Зато "бланеты", удерживаемые не звездой, а черной дырой, могут вырастать намного крупнее обычных планет.

Судя по результатам моделирования, у сверхмассивной дыры массой порядка миллиона солнц на расстоянии около 13 световых лет от ее центра могут формироваться планеты в несколько тысяч раз тяжелее Земли - вплоть до верхнего теоретического предела. А у черной дыры массой 10 миллионов солнц "бланеты" могут вырастать и коричневыми карликами - "промежуточными" объектами между обычными планетами и настоящими звездами.

Как сообщалось ранее, астрономы из Массачусетского технологического института сообщили о внезапном исчезновении короны сверхмассивной черной дыры 1ES 1927 + 654, расположенной в 100 миллионах световых лет от Земли.

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Астрономия, Черная дыра.

Автор:

Телеграф
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