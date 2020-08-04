Астронавты NASA поделились лучшими снимками миссии SpaceX (Фото)

Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли провели два месяца на борту Международной космической станции после прибытия на корабле SpaceX Crew Dragon во время первого в истории коммерческого полета на орбиту. 2 августа экипаж вернулся на Землю. Во время своей миссии астронавты выходили в открытый космос. Снимками лучших пейзажей, которые видели, они делились на личных страницах в Твиттере.