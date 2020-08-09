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В NASA решили переименовать оскорбительные и расистские названия космических объектов

В NASA решили переименовать оскорбительные и расистские названия космических объектов
17:23 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
NASA заявило, что откажется от неофициальных оскорбительных названий космических объектов. В частности, речь идет о туманности "Эскимос" и галактиках "Сиамские Близнецы".

Космическое агентство меняет названия галактик и туманностей, например "Туманности эскимоса", чтобы избежать проявлений дискриминации.

"Поскольку научное общество работает над выявлением и преодолением дискриминации и неравенства во всех аспектах отрасли, стало понятно, что некоторые названия космических объектов не только некорректны, но и оскорбительны", - говорится в сообщении NASA. Космическое агентство исследует использование неофициальной терминологии по космическим объектам, так как в основе его политики - этническое многообразие, равенство и инклюзивность.

Nasa привела два примера космических объектов, для которых больше не будут использоваться старые названия. Планетная туманность NGC 2392 называлась "Туманность эскимоса". "Эскимос" рассматривают как колониальный срок с расистской историей, навязанный коренным жителям арктических регионов", - объясняет космическое агентство.

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NASA уже добавила примечание к изображению туманности в 2008 году, в котором объясняет причины прекращения использования старого названия.

Агентство также будет использовать только официальные обозначения NGC 4567 и NGC 4568 двух спиральных галактик, которые ранее назывались "Галактика сиамских близнецов".

Процесс переименования космических объектов продолжается.

"Наша цель заключается в том, чтобы названия космических объектов согласовывались с нашими ценностями этнического разнообразия и инклюзивности. Мы будем активно сотрудничать с научным сообществом, чтобы это реализовать. Наука - для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать эту ценность", - сказал сотрудник Администрации NASA по научным исследованиям Томас Зурбухен.

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Расизм, НАСА, Дискриминация.

Автор:

Телеграф
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