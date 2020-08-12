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Приведет к дальнейшим открытиям в будущем: ИИ приобщили к изучению космоса

Приведет к дальнейшим открытиям в будущем: ИИ приобщили к изучению космоса
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Искусственный интеллект помог астрономам проанализировать снимки далекой Вселенной, полученные телескопом Subaru. Благодаря ИИ была достигнута высокая точность для поиска и классификации спиральных галактик на этих изображениях.

Исследовательская группа, состоящая в основном из ученых из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ), применила метод глубокого обучения, тип ИИ, для классификации галактик в большом наборе данных изображений, полученных с помощью телескопа Subaru. Благодаря высокой чувствительности на снимках были обнаружены 560 000 галактик. Было бы чрезвычайно сложно визуально обработать это большое количество галактик одну за одной глазами человека для морфологической классификации. ИИ позволил команде выполнить обработку без вмешательства человека.

Автоматизированные методы обработки для извлечения и оценки функций с помощью алгоритмов глубокого обучения быстро развиваются с 2012 года. Сейчас они обычно превосходят людей по точности и используются для автономных транспортных средств, камер видеонаблюдения и многих других приложений.

Доктор Кен-ичи Тадаки, доцент проекта в NAOJ, высказал идею, что если ИИ может классифицировать изображения кошек и собак, он должен быть в состоянии отличать «галактики со спиральными узорами» от «галактик без спиральных узоров». Действительно, используя данные обучения, подготовленные людьми, ИИ успешно классифицировал морфологию галактик с точностью 97,5%. Затем, применив обученный ИИ к полному набору данных, он идентифицировал спирали примерно в 80 000 галактик.

Теперь, когда эта методика доказала свою эффективность, ее можно расширить для классификации галактик на более детальные классы, обучив ИИ на основе их значительного числа, классифицированных людьми. В настоящее время NAOJ реализует гражданско-научный проект Galaxy Cruise, в рамках которого граждане изучают изображения, сделанные с помощью телескопа Subaru, в поисках особенностей, указывающих на то, что галактика сталкивается или сливается с другой галактикой.

Только качественные снимки: новый ИИ может воссоздать 3D-сцены по фото

Консультант проекта Galaxy Cruise доцент Масаюки Танака возлагает большие надежды на изучение галактик с помощью искусственного интеллекта.

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Все по теме:

Космос, Наука, Галактика, ИИ.

Автор:

Телеграф
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