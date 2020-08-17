Новое исследование: ученые показали, как выживают микробы на Венере

Поверхность Венеры слишком горяча для любой мыслимой жизни, но вот высоко в атмосфере условия не так экстремальны, а восходящие потоки вполне способны удерживать местных микробов от падения вниз.

Венера с ее плотной кислотной атмосферой и высокими температурами редко рассматривается в качестве пристанища возможной жизни. Тем не менее высоко над поверхностью некоторые микробы вполне способны выживать и сохраняться, не опускаясь в самые опасные нижние слои. Такой механизм предложили недавно ученые во главе с Сарой Сигер (Sаrа Seаger), астробиологом из Массачусетского технологического института (MIT), которая ранее продемонстрировала возможность сохранения микробов в необычных атмосферах далеких экзопланет.

В новой статье, опубликованной в журнале аstrоbiоlоgy, Сигер и ее коллеги описали, как живые клетки могут удерживаться высоко над раскаленной поверхностью Венеры и выживать, в самые критические периоды переходя в состояние анабиоза. При этом большая часть их активного существования проходит на высоте 48-60 километров, где температура довольно умеренна и составляет 50-60 °С: для сравнения, внизу, у поверхности, она достигает 460 °С, убийственных для всего живого.

В этих слоях венерианская атмосфера наполнена частицами серной кислоты — продуктом активности местных вулканов, — однако в ней присутствует и некоторое количество воды. Теоретически оказавшиеся здесь микробы вполне могут жить, опираясь на пока неизвестную и экзотическую форму метаболизма. В этом случае главной опасностью для них оказывается падение вниз, в более горячие слои атмосферы.

Однако с ростом массы капель снижение высоты неизбежно, в результате чего микробы могут спускаться на высоту 33-48 километров, в более глубокие слои, где температура достигает уже 77-187 °С. Здесь жидкость быстро разогревается и испаряется, оставляя микробам лишь один способ выжить: прекратить метаболизм и перейти к защищенному состоянию анабиоза, как это делают, например, многие земные бактерии, образующие споры.

Со временем некоторая часть их будет снова поднята восходящими потоками на более благоприятную высоту, насытится водой и возобновит обмен веществ. Заметим, что вопрос о том, как именно он может быть организован, остается без ответа: рН местной среды слишком мал для того, чтобы обычные нуклеиновые кислоты, белки или просто сахара могли оставаться стабильны — при таком количестве кислоты они быстро окислятся.

Тем не менее мы слишком мало знаем о возможностях и разнообразии жизни. Поэтому авторы работы надеются, что будущие венерианские миссии проведут поиски органических веществ в атмосфере соседней планеты. И если те будут найдены, то вопрос о существовании там жизни окажется куда серьезнее, чем кажется сейчас.