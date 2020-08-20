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Упражнения всегда полезны: пение птиц сравнили с утренней зарядкой у людей

Упражнения всегда полезны: пение птиц сравнили с утренней зарядкой у людей
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Американские ученые доказали гипотезу, утверждающую, что утреннее пение птиц является своеобразной зарядкой, которая позволяет чувствовать себя лучше в течение дня.

Исследование опубликовано в журнале Animal Behavior. Существует несколько гипотез, почему пение птиц так часто можно услышать именно на рассвете. Одна из них заключается в том, что по утрам температура воздуха, как правило, довольно низкая, а пение помогает птицам согреться и привести голосовой аппарат (а также остальные мышцы тела) в порядок после сна.

Еще одно предположение гласит: в это время суток труднее охотиться на насекомых, и птицы просто поют для удовольствия, а еще чтобы обозначить границы своего участка. При помощи пения пернатые также привлекают самок (ведь утренние трели устраивают в основном самцы) и "налаживают звуковую среду", то есть оповещают других птиц о том, что они находятся в конкретном месте, их не съели и улетать они не собираются.

О том, что утреннее пение птиц играет роль "зарядки", орнитологи догадывались давно, а вот экспериментальных данных по этому поводу было немного. Биологи из Университета Дьюка (США) провели такой эксперимент. Они записали трели 11 самцов болотных воробьев (Melospiza georgiana), содержащихся в неволе, в период между двумя часами ночи и до полудня. Всего было записано 1527 трелей. Затем ученые измеряли частоту песен и вокальный диапазон каждой птицы в течение утра.

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Трели болотных воробьев состоят из пяти нот, повторяющихся от пяти до 10 раз в секунду. Один из авторов исследования, биолог Стефен Новицки, сравнивает эти песни с мелодичным полицейским свистком. Переключаться с одной ноты на другую птицам помогает клюв, который они последовательно то раскрывают, то закрывают, точно координируя движения клюва и голосового аппарата с каждым вдохом.

Измерения частоты и диапазона утреннего пения и статистический анализ показали, что птицы начинают с более "легких" трелей - медленных и с более ограниченным диапазоном. И уже после, набирая темп, оттачивают свое мастерство, достигая все более низких тональностей.

Хотя проводить прямые аналогии сложно, ученые считают, что подобная "разминка" отчасти похожа на физиологические эффекты утренней зарядки у людей: она помогает улучшить кровоток и повысить температуру тела, а также, конечно, усовершенствовать качество самого пения. А хорошее пение, в свою очередь, привлекает самок.

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Пение, Птицы.

Автор:

Телеграф
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