Погода на Марсе: ученые выяснили, каким был климат на Красной планете

Ученые из Техасского университета в Остине количественно оценили количество осадков, которые должны были присутствовать на всей красной планете.

Древний климат Марса — загадка для ученых. Для геологов существование русел рек и палеозер — бассейнов вековых озер — рисует картину планеты со значительными осадками или снеготаянием. Но ученые, специализирующиеся на компьютерных моделях климата планеты, не смогли воспроизвести древний климат с большим количеством жидкой воды, присутствующей достаточно долго, чтобы учесть наблюдаемую геологию.

В ходе исследования ученые обнаружили, что осадки должны были составлять от от 4 до 159 метров за один эпизод, чтобы заполнить озера и, в некоторых случаях, обеспечить достаточное количество воды для перелива и прорыва озерных бассейнов.

Ученые изучили 96 озер открытого и закрытого бассейнов и их водоразделы, которые, как считается, образовались между 3,5 и 4 миллиардами лет назад. Открытые озера — это озера, прорвавшиеся разливом воды; закрытые, напротив, целы. Используя спутниковые снимки и топографию, они измерили площади озер и водосборов, а также объемы озер и учли потенциальное испарение, чтобы выяснить, сколько воды необходимо для заполнения озер.

Посмотрев на древние закрытые и открытые озера и долины рек, которые питали их, команда смогла определить минимальное и максимальное количество осадков. Закрытые озера дают представление о максимальном количестве воды, которое могло бы упасть за один раз, не нарушая боковую часть бассейна озера. Открытые озера показывают минимальное количество воды, необходимое для того, чтобы покрыть бассейн озера, в результате чего вода вырывается за борт и выливается наружу.

В 13 случаях исследователи обнаружили спаренные бассейны — содержащие один закрытый и один открытый бассейны, которые питались одними и теми же речными долинами, — которые предоставили ключевые доказательства как максимального, так и минимального количества осадков в одном событии.

Еще одна большая загадка — это то, как долго должен длиться один эпизод дождя или таяния снега: дни, годы или тысячи лет. По словам ученых, это следующий этап исследования.

На момент публикации этого исследования НАСА недавно запустило марсоход Mars 2020 Perseverance Rover, чтобы посетить кратер Джезеро, который содержит одно из открытых озер, использованных в исследовании. Данные, собранные с кратера, могут иметь важное значение для определения того, сколько воды было на Марсе и есть ли признаки прошлой жизни.