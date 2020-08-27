Археологии нашли место чудесных деяний Иисуса Христа (Фото)

Именно в Вифсаиде Галилейской, согласно Библии, Иисус Христос накормил пять тысяч человек двумя рыбами и пятью хлебами, исцелил слепого и ходил по воде.

Тридцать два года упорной работы понадобилось ученым, чтобы отыскать Вифсаиду Галилейскую - древнееврейское поселение, упоминающееся в Новом Завете. Также Вифсаида Галилейская - родина апостолов Андрея, Петра и Филиппа.

Несколько лет назад было выдвинуто предположение, что археологический памятник Эт-Телль на Голанских высотах, возле истоков реки Иордан, является тем самым поселением. Однако в 2017 году группа израильских археологов под руководством Мордехая Авиама заявила, что Вифсаида находилась на северном берегу озера Кинерет (в Библии упоминается как Галилейское море), неподалеку от руин города Эль-Арадж.

Новые результаты раскопок в районе Эт-Телль указывают на то, что первая гипотеза была верна. По словам руководителя исследований Рами Арав, профессора из Университета Небраски, "находки в Эт-Телле убедили [в этом] не только меня, но и группу экспертов". Также Арав ссылается на труды римского историка Тита Флавия Иосифа, согласно которым Вифсаида находилась на Голанских высотах.

Раскопки Вифсаиды

Во время раскопок археологи обнаружили в поселении храм, который мог быть посвящен Юлии Августе - жене Октавиана Августа и матери императора Тиберия. Это вполне согласуется с тем, что примерно в 30-33 годах нашей эры местный правитель (тетрарх) Ирод Филипп II предоставил Вифсаиде статус полиса и переименовал ее в Юлию - в честь той самой супруги императора.

Помимо этого, исследователи выяснили, что руины в Эт-Телле раньше назывались Цед - этим словом в древнем Израиле обозначали как охоту, так и рыбалку. Скорее всего, позже название места трансформировалось в Бейт-Цед, а затем приобрело известную ныне форму Вифсаида. Кстати, остатки рыбацких снастей здесь тоже обнаружились.

Археолог за работой

В Священном Писании Вифсаида описывается как место, к которому можно было добраться прямо на лодке. Хотя это расходится с утверждениями археологов, профессор Арав не видит в этом ничего странного. "Галилейское море находится прямо в центре Сиро-африканского разлома и подвержено тектоническим сдвигам", - напоминает ученый. Это значит, что береговая линия вполне могла серьезно измениться из-за тектонических процессов и колебаний уровня воды.

Согласно Евангелию от Матфея, поселение вместе с несколькими другими было проклято Иисусом Христом "за то, что они не покаялись". По мнению археологов, история Вифсаиды не завершилась катастрофой - город попросту был постепенно заброшен жителями примерно в IV веке.

Что касается археологических находок в районе Эль-Араджа, то Рами Арав считает, что ученые обнаружили там не постоянное поселение, а временный военный лагерь. "Выдающееся достижение, но это вовсе не упоминающаяся в древних источниках Вифсаида, - утверждает профессор. - Это место не удовлетворяет сразу нескольким критериям [для Вифсаиды], зато идеально подходит для лагеря".