"Вероятно, он был левшой": в Норвегии нашли необычную могилу викинга

Археологи обнаружили в Виньере, в центральной Норвегии, могилу викинга с полным набором вооружения.

Могила датируется 9 или 10 веком и у нее была необычная особенность — меч был расположен слева от тела, подчеркнули археологи.

Ученым из Университета Норвежского университета науки и технологий (NTNU) было известно, что на ферме, где ведутся раскопки, был погребальный курган, поэтому само открытие могилы воина не было неожиданностью.

Он был похоронен в кольцевой канаве, окружающей один из курганов, что является почетным местом из-за близости к важному человеку, вероятно, предку, похороненному в кургане.

Могилы еще трех воинов обнаружили в этом же кольцевом рву, но у одной была необычная особенность: меч был закопан с левой стороны покойного.

В подобных могилах меч обычно клали с правой стороны тела. Этот обычай на самом деле немного странный, потому что как обычно закрепляли свой меч на левой стороне, чтобы иметь возможность вытаскивать его правой рукой.

"Почему мечи почти всегда кладут с правой стороны, немного загадочно. Одна из теорий состоит в том, что подземные миры, в которые вы попадаете после смерти, являются зеркальным отражением верхнего мира", — говорит археолог NTNU Раймонд Соваж.

"Вероятно, он был левшой, и это учли в загробной жизни? Трудно сказать", — говорит Соваж.

Еще одна могила, обнаруженная в том же кольцевом рву, преподнесла еще один сюрприз. Покойный был кремирован, но характер погребального инвентаря — брошь, бусы, ножницы — указывает на то, что это была женщина.

Что было необычным в этом захоронении, так это вес костного пепла. Его вес составляет около двух килограммов, что в среднем образует кремированное человеческое тело. В большинстве могил викингов гораздо меньше погребальных останков.