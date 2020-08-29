Илон Маск продемонстрировал рабочий нейроинтерфейс Neuralink (Фото, Видео)

Основана Маск компания Neuralink провела в субботу мероприятие, на котором отчиталась о проделанной за год работе.

В режиме живой трансляции показали работу микрочипа, соединенного нитями-электродами с мозгом, а также второе поколение робота-хирурга, который вживляет это устройство.

"Августовское мероприятие Маск анонсировал еще месяц назад, и пообещал показать новое поколение робота-хирурга для имплантации импланта и продемонстрировать работу самого нейроинтерфейс", - отмечает праздник.

View this post on Instagram A post shared by Neuralink (@neura.link) on Aug 28, 2020 at 5:36pm PDT

Также Маск показал то над чем работала компания в течение года - чип Link 0.9, который с помощью робота хирурга подсоединяется к мозгу через небольшое отверстие благодаря сверхтонким электродам.

Маск обещает, что операция продлится не более часа, будет полностью безболезненной и только с местной анестезией, а сразу после имплантации чипа пациент сможет отправиться домой.

Кроме того, Маск отмечает, что операция будет абсолютно безопасной и максимально чистой, без единой капли крови, поскольку робот хирург настолько точен, что вживляет миниатюрные электроды в мозг не затрагивая капилляров.

Также Маск показал трех здоровых свинок, которые пережили операции по имплантированию чипа. Одной из свинок вживили нейрочипы, чтобы доказать, что организм может безопасно переносить такие операции без вреда для здоровья. В будущем это позволит людям отказываться от чипов после операции, если они передумают, или же, если захотят изменить чип на более совершенную модель.

Напомним, что Маск ещё в июле огласил о "обновлении прогресса" 28 августа, а теперь предложил более подробную информацию о том, что же будет показано.

Об этом он Маск неоднократно говорил о своей вере в то, что устройства BMI необходимы, чтоб помогать людям "не отставать" от искусственного интеллекта, совершенствуя мозг, но сейчас его цель намного проще: создать имплантируемое устройство, которое дозволит людям управлять телефонами или компьютерами с помощью разума.