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Илон Маск продемонстрировал рабочий нейроинтерфейс Neuralink (Фото, Видео)

Илон Маск продемонстрировал рабочий нейроинтерфейс Neuralink (Фото, Видео)
11:18 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: instagram
Основана Маск компания Neuralink провела в субботу мероприятие, на котором отчиталась о проделанной за год работе.

В режиме живой трансляции показали работу микрочипа, соединенного нитями-электродами с мозгом, а также второе поколение робота-хирурга, который вживляет это устройство.

"Августовское мероприятие Маск анонсировал еще месяц назад, и пообещал показать новое поколение робота-хирурга для имплантации импланта и продемонстрировать работу самого нейроинтерфейс", - отмечает праздник.

 
 
 
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Также Маск показал то над чем работала компания в течение года - чип Link 0.9, который с помощью робота хирурга подсоединяется к мозгу через небольшое отверстие благодаря сверхтонким электродам.

Neuralink

Маск обещает, что операция продлится не более часа, будет полностью безболезненной и только с местной анестезией, а сразу после имплантации чипа пациент сможет отправиться домой.

Кроме того, Маск отмечает, что операция будет абсолютно безопасной и максимально чистой, без единой капли крови, поскольку робот хирург настолько точен, что вживляет миниатюрные электроды в мозг не затрагивая капилляров.

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Также Маск показал трех здоровых свинок, которые пережили операции по имплантированию чипа. Одной из свинок вживили нейрочипы, чтобы доказать, что организм может безопасно переносить такие операции без вреда для здоровья. В будущем это позволит людям отказываться от чипов после операции, если они передумают, или же, если захотят изменить чип на более совершенную модель.

Напомним, что Маск ещё в июле огласил о "обновлении прогресса" 28 августа, а теперь предложил более подробную информацию о том, что же будет показано.

Об этом он Маск неоднократно говорил о своей вере в то, что устройства BMI необходимы, чтоб помогать людям "не отставать" от искусственного интеллекта, совершенствуя мозг, но сейчас его цель намного проще: создать имплантируемое устройство, которое дозволит людям управлять телефонами или компьютерами с помощью разума.

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Илон Маск, Neuralink, Link 0.9.

Автор:

Телеграф
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