К Земле 1 сентября приблизится потенциально опасный астероид

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером примерно с многоэтажный дом приблизится к Земле. Об этом сообщается на сайте NASA.
Сближение астероида с Землей ожидается 1 сентября в 19:12 по киевскому времени.
Размеры небесного тела составляет от 22 до 49 метров. Астероид приблизится к планете на расстояние около 120 000 километров - это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от Земли до Луны.
Скорость полета астероида составит около семи-восьми метров в секунду.
2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе "Аполлонов" - астероидов, в которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.
Как сообщалось ранее, недавно Hubble сделал детальное изображение кометы NEOWISE.