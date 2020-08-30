К Земле 1 сентября приблизится потенциально опасный астероид

Специалисты NASA заявили о том, что к Земле летит потенциально опасный астероид 2011 ES4, который максимально приблизится к планете во вторник, 1 сентября.

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером примерно с многоэтажный дом приблизится к Земле. Об этом сообщается на сайте NASA.

Сближение астероида с Землей ожидается 1 сентября в 19:12 по киевскому времени.

Размеры небесного тела составляет от 22 до 49 метров. Астероид приблизится к планете на расстояние около 120 000 километров - это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от Земли до Луны.

Скорость полета астероида составит около семи-восьми метров в секунду.

2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе "Аполлонов" - астероидов, в которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.

Как сообщалось ранее, недавно Hubble сделал детальное изображение кометы NEOWISE.