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Самоубийство: исследователям удалось установить связь между генетикой и воспитанием

Самоубийство: исследователям удалось установить связь между генетикой и воспитанием
16:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Исследование американских ученых показало, что склонность к самоубийству может передаваться как по наследству, так и через воспитание. Кроме того, суицидальное поведение чаще наследуется мужчинами, чем женщинами.

Работа опубликована в The American Journal of Psychiatry. Авторы исследования убеждены, что, помимо наследственности, склонность к самоубийству (по крайней мере, попыткам к нему) обусловлена культурно-психологическими факторами, которые передаются от семьи и родственников в процессе воспитания.

В исследовании принимали участие шведские семьи. Всего их было четыре типа: полные нуклеарные (где на первый план выдвигаются отношения между представителями одного поколения - супругами, а бабушки и дедушки имеют второстепенное значение), неполные (где биологический отец не проживает вместе с семьей), семьи с отчимом, а также семьи с приемными детьми.

Ученые пришли к выводу, что передачу суицидального поведения от поколения к поколению можно назвать умеренно высокой: она возникает практически в равной степени и из-за генетических факторов, и в результате воспитания.

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Таким образом, приемный ребенок, которого воспитывал неродной родитель, имеющий склонность к самоубийству, имеет те же шансы покончить с собой (точнее, начать предпринимать попытки к этому), что и ребенок, выросший в семье, где его биологический отец/мать тоже были склонны к суицидальному поведению. Кроме того, исследователи обнаружили, что в первых трех типах семей (где не было приемных детей) склонность к суициду передавалась в большей степени потомству мужского пола, чем женского.

При этом риск передачи склонности совершать попытки к суициду оказался более высоким, чем риск передачи эти попытки успешно завершать. Правда, исследователи оговариваются, что и данным по таким случаям у них было немного: совершенный суицид встречается реже, чем попытки к нему.

Результаты исследования показывают, насколько важно вовремя распознать признаки потенциального самоубийцы, для чего необходимо изучать его медицинский семейный анамнез (наличие психических заболеваний или алкоголизма у родственников), а также нюансы воспитания.

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Все по теме:

Воспитание, Самоубийство, Генетика.

Автор:

Телеграф
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