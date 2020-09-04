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SpaceX провела летные испытания прототипа Starship SN6 для полетов на Марс (Видео)

SpaceX провела летные испытания прототипа Starship SN6 для полетов на Марс (Видео)
14:13 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.

Компания SpaceX Илона Маска осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship - Starship SN6. Об этом сообщает CNBC.

Тестовый запуск состоялся 3 сентября на пусковом комплексе в Бока Чика в американском штате Техас.

Сам прототип Starship SN6 смог подняться на высоту 150 метров, а затем успешно приземлился.

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Как сообщалось ранее, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в четверку богатейших людей мира.

Также, компания SpaceX в четверг запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников Starlink.

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Все по теме:

Марс, SpaceX, Starship.

Автор:

Телеграф
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