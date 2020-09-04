SpaceX провела летные испытания прототипа Starship SN6 для полетов на Марс (Видео)

Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.

Компания SpaceX Илона Маска осуществила успешное испытание прототипа космического корабля Starship - Starship SN6. Об этом сообщает CNBC.

Тестовый запуск состоялся 3 сентября на пусковом комплексе в Бока Чика в американском штате Техас.

Сам прототип Starship SN6 смог подняться на высоту 150 метров, а затем успешно приземлился.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Как сообщалось ранее, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в четверку богатейших людей мира.

Также, компания SpaceX в четверг запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников Starlink.