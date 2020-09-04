Плавник длиной с человека: ученые рассчитали точные размеры древнего мегалодона

Палеонтологи впервые с высокой точностью реконструировали пропорции мегалодона. Взяв за основу габариты пяти современных акул, авторы пришли к выводу, что их гигантский вымерший сородич отличался крупной головой и коренастым телом.

Вымершая гигантская акула вида мегалодон (Otodus megalodon), жившая, согласно самой распространенной версии, в эпохи миоцена и плиоцена, известна специалистам почти исключительно по окаменелым образцам зубов. Предыдущие оценки ее размеров проводили при "участии" большой белой акулы (Carcharodon carcharias), сравнивая зубы двух этих рыб.

Однако, подчеркивают ученые из Бристольского университета и Университета в Суонси (Великобритания), такие оценки могут быть ошибочными, поскольку Carcharodon carcharias и Otodus megalodon, судя по всему, принадлежат к разным семействам. В любом случае, если ранее специалистам удавалось примерно установить лишь длину туловища мегалодона, то авторы нового исследования, опубликованного накануне в журнале Scientific Reports, смогли выяснить размеры остальных частей тела, в том числе плавников, одной из самых больших рыб всех времен.

"Детальное изучение морфологии зубов поставило под сомнение связь между белой акулой и мегалодоном, показав, что Carcharodon carcharias берет начало от линии, включающей акул-мако и другие близкородственные таксоны (например, Cosmopolitodus), но не O. megalodon. Эта гипотеза получила дальнейшее подтверждение в описании окаменелостей белой акулы. Соответственно, мегалодон отнесли к семейству Otodontidae отряда ламнообразных. Учитывая разные гипотезы, O. megalodon причисляли к разным родам. <…> Мы же следуем гипотезе, подтверждающей, что мегалодон формировал отдельное семейство (Otodontidae), происходящее от вымершего рода Cretalamna", - объяснили биологи.

Модели, визуализирующие размеры тела мегалодона на основе экстраполяций при различной общей длине. а) ~ 16 метров, б) ~ 3 метра, с) ~ 8 метров; d) реконструкция мегалодона длиной 16 метров по сравнению с человеком ростом 1,65 метра (иллюстрация Оливера Э. Демута)

Исследователям удалось реконструировать линейные размеры тела мегалодона на разных этапах его жизни благодаря серии анатомических измерений, геометрической морфометрии и сравнению с современными акулами. В качестве "аналогов" взяли пять существующих видов отряда ламнообразных.

Как показали результаты, зрелая особь мегалодона, достигавшая в длину 16 метров, судя по всему, имела 4,65-метровую голову, 3,85-метровый хвост, спинной плавник 1,62 метра в высоту и 1,99 метра в ширину, а длина от его кончика до брюха рыбы составляла 4,53 ± 0,56 метра.

"Морфологическая изменчивость между рассмотренными видами объясняется изменениями в размерах морды и прочности черепа, размахом и длиной грудного и спинного плавников, а также относительной длиной спинной и брюшной лопастей, размахом хвостового плавника. Регрессионный анализ показывает, что более крупные аналоги отличались чуть более крепкими головами и выпуклыми спинными плавниками, тогда как мелкие особи имели соответствующие головы и более "вогнутые" края у спинных плавников. При этом мы не обнаружили никаких аллометрических изменений в грудном или хвостовом плавниках. Хвостовой плавник у всех аналогов имел одинаковую дорсально направленную форму", - рассказали авторы исследования.

Помимо этого, морфометрический анализ привел ученых к выводу, что спинной и хвостовой плавники мегалодона были адаптированы специально для его хищнической сущности: выпуклые спинные плавники у крупных акул позволяют долго плавать и быстро набирать скорость, чтобы заманить добычу. "Следовательно, у огромного мегалодона был выпуклый спинной плавник, созданный для стабилизации быстрых хищнических движений и длительных периодов плавания", - подытожили биологи.