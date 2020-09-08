Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сенцов: Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили
Сенцов: Бывшего политзаключенного Балуха сильно избили
Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
Названа дата встречи советников глав нормандской четверки
"Все дело в габаритах": Беллью не верит в Усика
"Все дело в габаритах": Беллью не верит в Усика
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП
Приговор вынесен: Михаила Ефремова признали виновным в совершении ДТП

Снизит количество осложнений и стоимость обследований: ИИ научили помогать при беременности

Снизит количество осложнений и стоимость обследований: ИИ научили помогать при беременности
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые из США представили новую модель, которая может автоматически оценивать потенциальные риски при беременности.

Исследователи из Университета Карнеги-Меллон (CMU) разработали методику машинного обучения, которая анализирует образцы плаценты на наличие признаков рисков для здоровья при будущих беременностях. Система призвана помочь врачам, которые анализируют плаценту на признаки того, что у женщины могут возникнуть проблемы при беременности.

К примеру, один из признаков будущих осложнений с беременностью — это поврежденные кровеносные сосуды, васкулопатия. Их наличие позволяет предположить, что при 2-8% беременностей могут возникнуть осложнения. В крайнем случае, они могут быть смертельными как для матери, так и для младенца.

Если эти повреждения обнаружить на ранней стадии, их можно вылечить до появления симптомов. Однако, поскольку обследование занимает очень много времени и требуют высокоспециализированных навыков, они проводится редко.

Оптимизирует путь водителя и сделает его быстрее: ИИ улучшил Google Maps

Команда тренировала свой алгоритм на основе изображений образцов плаценты. Сначала он обнаруживает все кровеносные сосуды на изображении, а затем определяет, здоров ли каждый отдельный сосуд. Алгоритм также оценивает различные особенности беременности, такие как срок и любые условия, в которых находится мать. Если система обнаруживает какие-либо отклонения, она оценивает риск осложнений.

При тестировании алгоритм классифицировал повреждения точнее, чем профессиональные патологи. Однако исследователи не ждут, что система заменит живых специалистов. Вместо этого система будет составлять выборку, на которые должны обратить внимание врачи. Исследователи отмечают, что это снизит стоимость обследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Наука, ИИ, Искусственній интеллект.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы фрукты, которые могут серьезно навредить вашему организму
02 Кулеба: У нас с Россией две войны
03 Новый "Чужой": Ридли Скотт рассказал о работе над очередным фильмом об инопланетных существах
04 Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
05 "Комментарий на фото": Малюська отреагировал на слухи о своей отставке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
На Тернопольщине более 240 школ перешли на онлайн обучение
&quot;Электронный&quot; коллапс: в киевском метро объяснили причину масштабного сбоя
"Электронный" коллапс: в киевском метро объяснили причину масштабного сбоя
Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине
Перемирие на Донбассе: двое военных подорвались на мине
&quot;Голос эпохи. Светлая память, Маэстро&quot;: ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
"Голос эпохи. Светлая память, Маэстро": ушел из жизни легендарный украинский диктор Николай Козий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь