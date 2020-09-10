Наука, которую мы заслужили: ученые придумали способ проверить подлинность виски с помощью лазер

Ученые из Университета Сент-Эндрюс представили инновационный способ точного измерения подлинности некоторых из самых эксклюзивных сортов виски в мире. При этом нет необходимости снимать крышку с бутылки, ведь в процессе проверки задействован лазер.

Известно, что знаменитые бутылки виски продаются по цене более миллиона долларов. Но если вы счастливый обладатель такого виски, как можно быть уверенным, что содержимое бутылки — подлинный продукт? Согласно исследованию 2018 года, опубликованному Управлением интеллектуальной собственности Европейского Союза, поддельные напитки ежегодно обходятся экономике Великобритании более чем в 200 миллионов фунтов стерлингов (около $250 млн) в виде упущенной выгоды.

Новое исследование под руководством ученых из Школы физики и астрономии привело к разработке метода с использованием лазеров, которые могут для анализа содержимого видеть сквозь бутылку. Задача заключалась в том, чтобы записать сигнал содержимого без записи сигналов от стекла. Исследование публикует журнал Analytical Methods.

Команда использовала метод лазерной спектроскопии, процесс, при котором лазерный свет направляется на интересующее вещество, а образец рассеивает свет в разные цвета. Точные цвета рассеянного света зависят от химического состава вещества и поэтому могут использоваться для идентификации различных материалов, от бактерий, продуктов питания и напитков до краски на скульптурах и взрывчатых порошков.

Группа исследователей во главе с профессором Кишаном Дхолакиа, разработали новый метод точного измерения содержимого бутылки. Вместо того, чтобы освещать бутылку стандартным лазерным лучом, команда использовала стеклянный элемент. Так они создали кольцо лазерного света на поверхности бутылки и плотно сфокусированное пятно внутри жидкого содержимого. Поскольку сигнал от бутылки и сигнал от жидкости находятся в разных положениях, можно разместить детектор для регистрации только сигнала от жидкости, что означает, что содержимое бутылки можно оценить, даже не открывая бутылку.

Такой подход не требует сложных оптических установок и, следовательно, обещает быть легко изготовленным для широкого использования. Если виски вам не по вкусу, исследователи также продемонстрировали метод с использованием водки и джина. Это означает, что в будущем можно будет аутентифицировать дорогой алкоголь, не теряя ни капли.