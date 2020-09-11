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Американские ученые зафиксировали взрыв уникальной сверхновой LSQ14fmg (Фото)

Американские ученые зафиксировали взрыв уникальной сверхновой LSQ14fmg (Фото)
Обновлено 20:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сверхновая под названием LSQ14fmg находится в 100 млн световых лет от нашей планеты и была обнаружена учеными из Университета штата Флорида (США).

Исследование опубликовано в Astrophysical Journal. Сверхновая под названием LSQ14fmg находится в 100 миллионах световых лет от нашей планеты и была обнаружена учеными из Университета штата Флорида (США). Ее отнесли к так называемому типу Ia.

Звезды проходят определенный жизненный цикл, и данный тип звезд - результат взрыва белого карлика. Эти взрывы настолько мощные, что формируют эволюцию галактик, и настолько яркие, что мы можем видеть их с Земли, даже если они находятся за 100 миллионов световых лет от нас.

Характеристики открытой сверхновой - то, что ее яркость нарастет очень медленно, а также то, что она одна из самых ярких в своем классе и не похожа ни на какие другие. Звезду открыли при помощи телескопов, находящихся в Южной Америке и Европе. Ученым удалось установить, что сверхновая заставила окружающий ее космический материал испускать сильное излучение: это указывает на радиоактивный распад никеля и образование окиси углерода.

Туманность "Голубой снежок"

Снимок планетарной туманности "Голубой снежок", сделанный обсерваторией Университета штата Флорида. Сверхновая LSQ14fmg взорвалась в системе, похожей на эту - при потере большого количества массы у центральной звезды. Когда потеря массы внезапно прекратилась, вокруг звезды образовалось кольцо из звездного материала

Ученые предполагают, что увидели взрыв звезды так называемой асимптотической ветви гигантов (AGB, период звездной эволюции, через который проходят все звезды средней и малой массы в конце своего жизненного пути), превращающихся в планетарную туманность.

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По мнению астрономов, взрыв произошел от слияния ядра гиганта AGB и белого карлика, который вращался вокруг него. Главная звезда теряла довольно много массы вследствие звездного ветра, но потом потеря массы неожиданно остановилась и из звездного вещества образовалось кольцо, которое нередко наблюдают в планетарных туманностях. В результате столкновения ударной волны от сверхновой с кольцом яркость стала медленно нарастать.

Таким образом, ученые впервые получили убедительное доказательство того, что сверхновая типа Ia может взорваться в системе звезд-гигантов, находящихся на пути превращения в планетарные туманности. А это важный шаг для понимания происхождения сверхновых такого типа - до этого ученые мало знали о них, за исключением того, что они являются результатом взрыва белых карликов. Исследование этих объектов также поможет улучшить понимание природы темной материи, ведь сверхновые Ia - важный инструмент для ее изучения.

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Космос, Астрономия, Звезды.

Автор:

Телеграф
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