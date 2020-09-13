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Помог Hubble: ученые заявили о новой теории темной материи

Помог Hubble: ученые заявили о новой теории темной материи
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Астрономы обнаружили несоответствие между теоретическими моделями того, как темная материя должна распределяться в скоплениях галактик, и наблюдениями за захватом темной материи скоплениями.

Темная материя практически не взаимодействует с обычной материей, поэтому обнаружить ее крайне трудно. О существовании этой субстанции мы знаем из данных о гравитационном взаимодействии внутри галактик и между ними. Самыми крупными "хранилищами" темной материи являются скопления галактик. Эти объекты идеальны для проверки моделей распределения темной материи, которые физики построили на основе созданных теорий.

В новой работе, опубликованной в журнале Science, астрономы проанализировали данные о распределении темной материи в скоплениях галактик. Получить такие измерения исследователям удалось с помощью телескопа Hubble. В результате ученые смогли построить высокоточную карту, показывающую концентрацию таинственной субстанции в различных скоплениях галактик.

Затем ученые сравнили карты темной материи с моделями, которые предсказывали распределение темной материи в скоплениях галактик с аналогичными массами, расположенных примерно на тех же расстояниях. Оказалось, что компьютерные модели даже на малых масштабах не способны описать реального положения дел.

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Это значит, что существующие теории, описывающие распределение темной материи, упускают из вида какие-то важные эффекты, которые наблюдаются в реальности. Построенная в новой работе карта распределения темной материи на сегодняшний день самая точная в мире, поэтому причин сомневаться в недостоверности данных у ученых нет. Астрономы планируют собрать больше информации, что на ее основе затем можно было строить теоретические догадки о том, чего не хватает теориям темной материи.

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Все по теме:

Hubble, Астрономия, Темная материя, Теории.

Автор:

Телеграф
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