Помог Hubble: ученые заявили о новой теории темной материи

Астрономы обнаружили несоответствие между теоретическими моделями того, как темная материя должна распределяться в скоплениях галактик, и наблюдениями за захватом темной материи скоплениями.

Темная материя практически не взаимодействует с обычной материей, поэтому обнаружить ее крайне трудно. О существовании этой субстанции мы знаем из данных о гравитационном взаимодействии внутри галактик и между ними. Самыми крупными "хранилищами" темной материи являются скопления галактик. Эти объекты идеальны для проверки моделей распределения темной материи, которые физики построили на основе созданных теорий.

В новой работе, опубликованной в журнале Science, астрономы проанализировали данные о распределении темной материи в скоплениях галактик. Получить такие измерения исследователям удалось с помощью телескопа Hubble. В результате ученые смогли построить высокоточную карту, показывающую концентрацию таинственной субстанции в различных скоплениях галактик.

Затем ученые сравнили карты темной материи с моделями, которые предсказывали распределение темной материи в скоплениях галактик с аналогичными массами, расположенных примерно на тех же расстояниях. Оказалось, что компьютерные модели даже на малых масштабах не способны описать реального положения дел.

Это значит, что существующие теории, описывающие распределение темной материи, упускают из вида какие-то важные эффекты, которые наблюдаются в реальности. Построенная в новой работе карта распределения темной материи на сегодняшний день самая точная в мире, поэтому причин сомневаться в недостоверности данных у ученых нет. Астрономы планируют собрать больше информации, что на ее основе затем можно было строить теоретические догадки о том, чего не хватает теориям темной материи.