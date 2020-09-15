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Впервые: японские ученые вырастили трехмерное сердце из клеток мышей (Фото)

Впервые: японские ученые вырастили трехмерное сердце из клеток мышей (Фото)
19:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Результат планируется применять для исследования различных болезней и тестирования безопасности новых лекарств.

Группа японских ученых из Токийского университета сообщила, что ей удалось создать функционирующее "мини-сердце" с использованием стволовых клеток эмбрионов мышей. Об этом сообщает NHK.

Группа ученых вырастила эмбриональные стволовые клетки, добавив к ним особый белок - ламинин.

Эмбриональные стволовые клетки способны развиваться во все виды клеток организма и обладают свойствами, сходными с плюрипотентными стволовыми клетками iPS.

Искусственное сердце

По словам ученых, клетки сформировали подобную сердцу структуру поперечным размером около одного миллиметра примерно за две недели.

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Это сердце имеет предсердие и желудочек, бьется, как настоящий орган, и обладает сходной структурой с сердцем эмбриона мыши.

Ученые говорят, что успешно создать трехмерное сердце удалось впервые.

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Все по теме:

Сердце, Исследование, Мышь.

Автор:

Телеграф
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