Впервые: японские ученые вырастили трехмерное сердце из клеток мышей (Фото)

Группа японских ученых из Токийского университета сообщила, что ей удалось создать функционирующее "мини-сердце" с использованием стволовых клеток эмбрионов мышей. Об этом сообщает NHK.
Группа ученых вырастила эмбриональные стволовые клетки, добавив к ним особый белок - ламинин.
Эмбриональные стволовые клетки способны развиваться во все виды клеток организма и обладают свойствами, сходными с плюрипотентными стволовыми клетками iPS.
По словам ученых, клетки сформировали подобную сердцу структуру поперечным размером около одного миллиметра примерно за две недели.
Это сердце имеет предсердие и желудочек, бьется, как настоящий орган, и обладает сходной структурой с сердцем эмбриона мыши.
Ученые говорят, что успешно создать трехмерное сердце удалось впервые.