Впервые: японские ученые вырастили трехмерное сердце из клеток мышей (Фото)

Результат планируется применять для исследования различных болезней и тестирования безопасности новых лекарств.

Группа японских ученых из Токийского университета сообщила, что ей удалось создать функционирующее "мини-сердце" с использованием стволовых клеток эмбрионов мышей. Об этом сообщает NHK.

Группа ученых вырастила эмбриональные стволовые клетки, добавив к ним особый белок - ламинин.

Эмбриональные стволовые клетки способны развиваться во все виды клеток организма и обладают свойствами, сходными с плюрипотентными стволовыми клетками iPS.

По словам ученых, клетки сформировали подобную сердцу структуру поперечным размером около одного миллиметра примерно за две недели.

Это сердце имеет предсердие и желудочек, бьется, как настоящий орган, и обладает сходной структурой с сердцем эмбриона мыши.

Ученые говорят, что успешно создать трехмерное сердце удалось впервые.