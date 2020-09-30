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Домашние питомцы снижают уровень стресса во время карантина, но не у всех

Домашние питомцы снижают уровень стресса во время карантина, но не у всех
Обновлено 06:48 Сегодня Телеграф УНИАН
Коты и собаки могут уменьшить чувство одиночества, тем самым снижая уровень стресса во время пандемии COVID-19.

Как сообщает Science Alert, домашние питомцы могут улучшить психическое здоровье людей во время самоизоляции. 

Ученые опросили более 6 тысяч британцев, переживших жесткий карантин, на предмет их психического здоровья и домашних любимцев.

Люди имеющие питомцев тоже жаловались на стресс от изоляции, однако это ощущение было облегчено животными, всегда находившимися рядом. Это подтвердили 90% опрошенных. Некоторые из респондентов добавили, что домашние любимцы также положительно влияли и на взаимоотношения в семье.

Тем не менее, как оказалось, люди с более сильной эмоциональной связью с домашним животным, напротив, чувствовали себя хуже.

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"Интересно, что более сильные связи между людьми и животными были связаны с ухудшением психического здоровья, подчеркивая психологическую уязвимость владельцев", – говорят авторы исследования.

Стресс у людей вызвала чрезмерная забота о самочувствии животных во время карантина, связанная с отсутствием полноценного выгула. Некоторые волновались, что произойдет с четвероногими после завершения карантина, когда людям придется возвращаться на работу.

Однако во время пандемии был большой спрос на домашних любимцев во многих штатах США. Ученые же беспокоятся, чтобы после карантина животных не выбросили на улицу снова.

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Все по теме:

Собаки, Кошки, Карантин, Домашние питомцы.

Автор:

Телеграф
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