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Падение астероида на Землю сделало из водорослей хищников

Падение астероида на Землю сделало из водорослей хищников
Обновлено 03:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

После падения астероида 66 миллионов лет назад некоторые водоросли изменили свой рацион, перейдя на питание другими микроорганизмами. Тем самым, они стали одним из немногих видов, которые помогли восстановить разрушенную катаклизмом пищевую цепочку.   

Об этом говорится в исследовании ученых Университета Калифорнии, чья работа обнародована в ScienceAdvances

Обитающие в океане микроорганизмы, оказались немногими из видов, которые пережили падение астероида. И залог их выживания кроется в смене пищевых предпочтений. 

Специалисты называют это явление удивительным, ведь падение астероида, которого увязывают с исчезновением всех нептичьих динозавров, причинило выброс в атмосферу огромного количества пепла и сажи, что повлияло на количество света, климат и изменило состав океанов. 

Команда ученых, включая исследователей из Университета Калифорнии, хотела понять, как эти водоросли сумели выжить, пока остальные виды погибли из-за катастрофы. Чтобы ответить на вопросы, команда исследовала хорошо сохранившиеся окаменелости выживших водорослей и создала подробные компьютерные модели, чтобы выявить вероятную эволюцию привычек питания водорослей.  

Исследователям посчастливилось найти наноразмерные окаменелости. Они находились в быстро накапливающихся и высокоглинистых отложениях, что помогло сохранить их в хорошей форме.

Благодаря моделированию стало понятно, что водоросли смогли выжить благодаря охоте. Об этом свидетельствуют изображения, полученные благодаря электронному микроскопу с высоким разрешением. На них видны дыры, позволяющие жгутикам и гаптонеме выходить из ячейки и втягивать в нее частицы пищи.

Современные потомки древних микроорганизмов также имеют хлоропласты, что позволяет получать необходимую энергию из солнечного света. Способность выживать за счет питания фотосинтезом и другими организмами называется миксотрофией.

По данным ученых, после того, как солнечные лучи снова смогли освещать поверхность Земли, эти удивительные организмы смогли распространиться с прибрежных шельфов в глубокие моря, где за следующий миллион лет смогли возродить пищевую цепочку. 

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Водоросли, Биология, Палеонтология.

Автор:

Телеграф
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