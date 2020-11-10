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Более 100 симптомов коронавируса: искусственный интеллект ошарашил ученых

Более 100 симптомов коронавируса: искусственный интеллект ошарашил ученых
05:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Смотря на то, как во всем мире коронавирус мутирует и становиться более опасным для человеческого организма, ученые активно пытаются разобраться с механизмом возникновения тех или иных симптомов Covid-19.

Так, недавно японская телерадиокомпания NHK благодаря технологиям ИИ (искусственного интеллекта) смогла насчитать 116 симптомов коронавируса, сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что таких данных ИИ смог добиться с помощью анализа около 200 тысяч научных статей о коронавирусе по всей планете на английском языке.

Кроме таких симптомов, как жар и воспаление легких, к ним также относятся потеря вкуса, обоняния, сухость глаз, крапивная лихорадка.

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Большинство симптомов связаны с нервной системой, что включает более 30 симптомов: потеря памяти, головокружение и галлюцинации.

Ранее "Телеграф" писал, почему дети легче переносят коронавирус.

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Все по теме:

Искусственный интеллект, NHK, Коронавирус, ИИ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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