Хаббл сфотографировал галактику, похожую на выпечку

Телескоп Hubble сделал снимок космическойгалактики UGC 12588, которая находится в созвездии Андромеды 16 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории.

Расположена в созвездии Андромеды в северном полушарии, эта галактика классифицируется как спиральная. Однако, в отличии от классического изображения спиральной галактики, она имеет огромные рукава звезд и газа в UGC 12588 очень тусклые, незаметные и плотно свиты вокруг ее центра.

Четкий вид этих спиральных рукавов заметен на голубых звездах на краях галактики, которые выделяют регионы, где, скорее всего, происходит формирование новых звезд.

"Сама же галактика более похожа на булочку с корицей, чем на мегаструктуру звезд и газа в космосе из-за ее кругового, белого и неструктурногоцентра" - пишут в сообщении.

Напомним, снимок галактики NGC 34, сделанный космическим телескопом Hubble ранее в безграничной тьме космоса, больше похож на потустороннее биолюминесцентное существо из глубин океана, чем на галактику.