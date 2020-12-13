Метеорный поток Геминиды: где и когда наблюдать за ярким явлением

В ночь с 13 на 14 декабря жители Земли смогут наблюдать интересное зрелище - метеорный поток Геминиды, который будет виден без телескопов и специальных приборов. Он считается самым сильным метеорным потоком.

Об этом сообщает "Ясно".

"Наблюдать метеоры Геминид можно было уже с 4 декабря, а максимум его потока будет 13-14 декабря. Однако шансы увидеть падающую звезду и загадать желание у жителей Земли есть до 18 декабря. Согласно международной метеорной организации, зенитное часовое число потока в этом году может составить 150 метеоров в час", - сказано в сообщении.

Астрономические условия для наблюдения метеорного потока складываются идеальные, причиной тому - новолуние.

Для того, чтобы наблюдать метеорный поток, следует уехать за город, чтобы не мешал свет. Падающие звезды могут появиться в любой точке неба.

Читайте также: "Будут даже в новогоднюю ночь: прогноз магнитных бурь на декабрь 2020".