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Поражает молодых: найден новый тип коронавируса

Поражает молодых: найден новый тип коронавируса
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Ученые со всего мира стараются притормозить распространение коронавируса среди населения планеты, но COVID-19 продолжает мутировать, что сказывается на эффективности лечения и профилактике. Новый тип вируса выявлен в ЮАР (Южная Африка).

Министр здравоохранения Звели Мхизе считает, что появление вируса вызвано второй волной COVID-19, сообщает издание Enca.

Известный как тип 501.V2, вирус был идентифицирован южноафриканскими исследователями. Анализы были отправлены во Всемирную организацию здравоохранения, говорится в заявлении министра.

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Команда, возглавляемая платформой Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP), секвенировала сотни образцов вируса с момента начала пандемии и заметила, что этот тип все больше доминирует в результатах анализа образцов, собранных за последние два месяца.

Министр обратил внимание на то, что во вторую волну заболевание стало чаще протекать в тяжелой форме и у молодых пациентов, не страдающих какими-либо хроническими заболеваниями.

Это "свидетельствует о том, что нынешняя вторая волна, которую мы переживаем, вызвана этим новым типом", - заключил Мхизе.

Ранее "Телеграф" продемонстрировал наглядную таблицу сравнений вакцин от Covid-19.

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Все по теме:

ЮАР, Коронавирус, Covid-19, Звели Мхизе.

Автор:

Телеграф
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