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На Землю несется 55-метровый "гость из космоса"

На Землю несется 55-метровый "гость из космоса"
04:33 Сегодня Телеграф

Опасный 55-метровый астероид под названием YE5 приближается к поверхности Земли. Об этом со ссылкой на американское агентство NASA, сообщает Express.

Ученые рассказывают, что объект представляет из себя 55-метровую скалу, сопоставим по размеру с китом, и движется со скоростью в 10,5 км в секунду (37 800 км в час). Таким образом, космический камень может осуществить полный оборот вокруг нашей планеты всего за один час. Для сравнения: Луна делает круг вокруг Земли за 28 дней.

Астрономы заявляют, что 2020 YE5 приблизится максимально близко к Земле в эту пятницу, 22 января. Он пролетит мимо на расстоянии около 384 000 км (на примерно таком же расстоянии находится Луна), после чего продолжит путь к Солнцу.

Космический камень в настоящее время движется мимо Марса.

Ранее издание "Телеграф" сообщало, что астронавту удалось получить кадры Северного сияния над Европой.

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Инна Хмилевская
Автор: Инна Хмилевская
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Земля, Космос, Марс, Астероид.
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