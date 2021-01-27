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Известный американский врач развеял главные мифы про вакцинацию от коронавируса

Известный американский врач развеял главные мифы про вакцинацию от коронавируса
00:23 Сегодня Телеграф

Врач скорой помощи и приглашенный профессор Школы общественного здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона, доктор Леана Вэнь развеяла главные мифы о вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет CNN.

В частности, она уточнила, что, несмотря на то, что кажется, будто вакцины в США и не только, были изобретены достаточно быстро, что вызывает нескрываемые опасения, это не совсем так. По словам врача, вакцины против коронавирусов разрабатывалась на протяжении 10 лет.  

Они не начинали с нуля. После вспышек SARS и MERS было проделано много работы по запуску разработки вакцины,- отметила она, добавив, что государства по всему миру вложили много денег в исследования.

Также Вэнь подтвердила, что аллергические реакции на вакцину от коронавируса действительно бывает, как и на любое другое лекарство, но аллергию "гораздо легче лечить, чем Covid-19". При этом на данный момент непонятно, по какой причине возникают эти аллергические реакции.

В то же время Вэнь подтвердила опасения большинства о том, что на данный момент действительно неизвестно, как долго будет держаться иммунитет к коронавирусу после вакцинации.

"Подумайте о вакцине от гриппа: просто потому, что вы должны получать ее каждый год, это не значит, что вы вообще не должны получать ее", - привела наглядный пример врач.

Понятное дело, по словам Вэнь, что на данный момент вакцинировать необходимо по большей части пожилых людей, которые больше всех подвержены коронавирусу, но в идеальном варианте необходимо добиваться получения коллективного иммунитета к COVID-19.

При этом, как уверяет аналитик CNN, после вакцинации не стоит игнорировать ношение маски. Это связано с тем, что "эффективность вакцины составляет 95%, но не на 100%".

Как сообщал "Телеграф", по данным на утро вторника, 26 января, в Украине зафиксировали 2 779 новых случаев коронавируса. При том, что выздоровели 12,5 тыс. человек.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

США, Вакцины, Коронавирус, Вакцинации, Covid-19.
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