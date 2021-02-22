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К Земле приблизится астероид 2020 XU6 размером с футбольный стадион

К Земле приблизится астероид 2020 XU6 размером с футбольный стадион
12:13 Сегодня Телеграф фото: NASA

В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид 2020 XU6, размер которого равен 213 метров, что сравнимо со стадионом.

Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.

Астероид приблизится к планете на расстояние более 4 млн км.

Помимо этого, в этот же день к Земле на расстояние 5,6 млн км приблизится астероид 2020 BV9, размер которого составляет 23 м, и 6,9 млн км — астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 м.

Напомним, о том, что к Земле мчатся три астероида заявляло NASA в конце декабря. Ближе всех к планете должен был приблизиться самый маленький из них — 2020 YM1, чей размер не превышал разброса 3,1–7 м. По расчетам ученых, расстояние от его центра до центра Земли должно было составить более 629 тыс. км. Расстояние с самым большим астероидом (210 м) должно было составить более 3 млн км.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что NASA запустит в 2021 году космический корабль, задачей которого будет изменение курса астероида Дидим.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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НАСА, Земля, Астероиды, XU6.
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