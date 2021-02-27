Скачать
Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский нашел эффективный механизм для борьбы в агентами Кремля в Украине, но есть риски
Зеленский нашел эффективный механизм для борьбы в агентами Кремля в Украине, но есть риски
Байден будет закрывать "Северный поток-2", а "медовый месяц" между США и Европой выгоден для Украины, - политолог
Байден будет закрывать "Северный поток-2", а "медовый месяц" между США и Европой выгоден для Украины, - политолог
Черновицкая область попала в красную зону карантина: какие еще на очереди
Черновицкая область попала в красную зону карантина: какие еще на очереди
В Сумах двое девочек-подростков наглотались таблеток и вызвали "скорую"
В Сумах двое девочек-подростков наглотались таблеток и вызвали "скорую"

Билл Гейтс рассказал, возможноли контролировать глобальное потепление

Билл Гейтс рассказал, возможноли контролировать глобальное потепление
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф

Известный филантроп и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что для того, чтобы предотвратить глобальное потепление нужно учиться сохранять энергию и искать новый экологический способ ее получения кроме солнечных батарей. Об этом он рассказал в недавнем интервью изданию MIT Technology Review.

Миллиардер уверен, что для того, чтобы сохранить на планете максимальные колебания температуры в ограничении 2 °C требуется привлечение многих стран, но он не думает, что это реалистично.

"Даже если мы получим чудо хранения энергии, или что-то вроде того, мы не можем зависеть от него. Сегодняшние батареи не могут точно унаследовать сезонные колебания, которые мы получаем от ветра и солнца. Источники, которые периодически появляются и исчезают. Мы просто не производим достаточно батарей, это было бы слишком дорого. Поэтому у нас должны быть другие пути, например, распределение или синтез, способные дать нам это надежный источник электричества, от которого мы будем зависеть еще больше, чем когда-либо", - высказал свое мнение Гейтс.

Напомним, создатель Microsoft Windows Билл Гейтс обратился к правительству с просьбой добавить финансирования Национальному институту здравоохранения США и отметил, что для страны очень важны инновации. Гейтс говорит, что для развитых стран неприемлемо применять грубые способы для развития. Он также высказал мнение, что республиканцы в Америке склонны к развитию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
Просмотры: 171

Все по теме:

Экология, Microsoft, Билл Гейтс, Глобальное потепление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Несколько доз просто выбросили в мусор": врач взволновала рассказом о вакцинации на Буковине
02 Дорофеева пробила колесо в Киеве: "Отличное начало дня" (видео)
03 "Божья кара": Данилов интересно ответил по поводу отключения нового "канала Медведчука" (видео)
04 Хороших вариантов мало: в США оценили будущее газопровода Путина
05 Таджикский "Онг-Бак" избил россиянина в Москве (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жена Навального впервые за долгое время засветилась на публике
Жена Навального впервые за долгое время засветилась на публике
В Киеве собрались на акцию в поддержку Стерненко: что происходит под ОП 27 февраля
В Киеве собрались на акцию в поддержку Стерненко: что происходит под ОП 27 февраля
Появилось видео с места трагедии в больнице в Черновцах
Появилось видео с места трагедии в больнице в Черновцах
&quot;Больше чем манго&quot;: Никита Добрынин сравнил своего будущего сына с фруктом (видео)
"Больше чем манго": Никита Добрынин сравнил своего будущего сына с фруктом (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь