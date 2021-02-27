Билл Гейтс рассказал, возможноли контролировать глобальное потепление

Известный филантроп и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что для того, чтобы предотвратить глобальное потепление нужно учиться сохранять энергию и искать новый экологический способ ее получения кроме солнечных батарей. Об этом он рассказал в недавнем интервью изданию MIT Technology Review.

Миллиардер уверен, что для того, чтобы сохранить на планете максимальные колебания температуры в ограничении 2 °C требуется привлечение многих стран, но он не думает, что это реалистично.

"Даже если мы получим чудо хранения энергии, или что-то вроде того, мы не можем зависеть от него. Сегодняшние батареи не могут точно унаследовать сезонные колебания, которые мы получаем от ветра и солнца. Источники, которые периодически появляются и исчезают. Мы просто не производим достаточно батарей, это было бы слишком дорого. Поэтому у нас должны быть другие пути, например, распределение или синтез, способные дать нам это надежный источник электричества, от которого мы будем зависеть еще больше, чем когда-либо", - высказал свое мнение Гейтс.

Напомним, создатель Microsoft Windows Билл Гейтс обратился к правительству с просьбой добавить финансирования Национальному институту здравоохранения США и отметил, что для страны очень важны инновации. Гейтс говорит, что для развитых стран неприемлемо применять грубые способы для развития. Он также высказал мнение, что республиканцы в Америке склонны к развитию.