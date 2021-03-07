Пережила несколько своих "мужей": у самой старой самки альбиноса в мире появился птенец (фото)

У 70-летней самки темноспинного альбатроса Уиздом (означает "Мудрость"), которую орнитологи считают самой старой дикой птицей в мире, вылупился новый птенец.

Об этом сообщает ВВС.

Яйцо, которое отложила самка в конце ноября, начало проклевываться двадцать девятого января, а первого февраля из него вылупился птенец. По мнению специалистов, за свою 70-летнюю жизнь Уиздом вырастила от тридцати до тридцати шести птенцов.

Уиздом родилась около 1951 года, а спустя пять лет орнитолог Чендлер Роббинс (1918-2017) пометил ее лапу красным кольцом с номером Z333. Несмотря на то, что Уиздом не меньше 70 лет, она регулярно откладывает яйца и выводит птенцов.

Партнером знаменитой самки, как и в предыдущие сезоны размножения, начиная, по крайней мере, с 2012 года, стал самец по имени Акеакамаи (Akeakamai, в переводе с гавайского — "любитель мудрости"). Уиздом и Акеакамаи совместно заботились о яйце и по очереди насиживали его.

29 января биологи заметили, что яйцо Уиздом начинает проклевываться, а 1 февраля из него выбрался птенец. В течение нескольких следующих месяцев оба родителя будут кормить его кальмарами и рыбой. Лишь к июню-июлю юный альбатрос полностью оперится и научится летать.

Отметим, обычно альбатросы спариваются с одним партнером на всю жизнь, но считается, что в прошлом у Уиздом были и другие партнеры, которых она пережила.

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