Известная TikTok-блогер засняла на видео таинственный объект (видео)

Известная TikTok-блогер Кристина Санта (Kristina Santa) с аудиторией почти в полмиллиона пользователей засняла на камеру мобильного редкое явление. Девушка не смогла объяснить его природу, и свои варианты начали активно предлагать ее фолловеры.

На видео заметен светящийся объект, от которого на землю падает луч. Одна из подписчиц Кристины объяснила: та засняла на камеру световой столб — результат отражения солнечного света мельчайшими ледяными кристаллами, образующимися в атмосфере. Впрочем, другие принялись шутить: мол, на Землю таким образом пытается спуститься герой со Вселенной Marvel Тор.

Напомним, туристы засняли, как снежная лавина сходит прямо с водопада. Необычное явление произошло на Гегском водопаде, расположенном в непризнанной "республике Абхазия" (часть Грузии) около озера Рица. К счастью, никто из находившихся поблизости туристов не пострадал.