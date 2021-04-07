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Известная TikTok-блогер засняла на видео таинственный объект (видео)

Известная TikTok-блогер засняла на видео таинственный объект (видео)
03:29 Сегодня Телеграф

Известная TikTok-блогер Кристина Санта (Kristina Santa) с аудиторией почти в полмиллиона пользователей засняла на камеру мобильного редкое явление. Девушка не смогла объяснить его природу, и свои варианты начали активно предлагать ее фолловеры.

На видео заметен светящийся объект, от которого на землю падает луч. Одна из подписчиц Кристины объяснила: та засняла на камеру световой столб — результат отражения солнечного света мельчайшими ледяными кристаллами, образующимися в атмосфере. Впрочем, другие принялись шутить: мол, на Землю таким образом пытается спуститься герой со Вселенной Marvel Тор. 

 

@kristina.santa

What is that?? #ufo #whatisthat #omg #viral #fyp #alien #supernatural

♬ Mysterious - Andreas Scherren

 

Напомним, туристы засняли, как снежная лавина сходит прямо с водопада. Необычное явление произошло на Гегском водопаде, расположенном в непризнанной "республике Абхазия" (часть Грузии) около озера Рица. К счастью, никто из находившихся поблизости туристов не пострадал. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 154

Все по теме:

Блогер, Природное явление, TikTok, Видеофакт.
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