На Землю "пролился" первый весенний звездопад: где и когда можно увидеть его в Украине

Жители северного полушария Земли, в том числе и украинцы, уже несколько дней могут наблюдать одно из самых ярких астрономических явлений года - весенний "звездопад" Лириды. "Звездный дождь" начался 16 апреля и продлится до 25 апреля.

Как пишет "Business Insider" со ссылкой на данные NASA, метеорный поток достигнет своего пика в четверг, 22 апреля, утром: в это время наблюдатели могут увидеть до 20 метеоров каждый час. Эти метеоры часто оставляют за собой "светящиеся шлейфы пыли" при распаде в атмосфере.

Из-за того, что Луна близка к полнолунию, которое произойдет 27 апреля, обнаружить падающие "звезды" в этом году будет сложнее.

Лучшее время, чтобы увидеть Лириды и их пылевые шлейфы - ранние утренние часы в четверг, 22 апреля, за час-полтора перед восходом солнца, т.е. около 4 утра по Киеву.

Лучше всего наблюдать за Лиридами в местности подальше от города или уличных фонарей.

Чтобы увидеть метеорный поток, брать с собой телескоп или бинокль не нужно: падающие "звезды" лучше всего видны невооруженным глазом.

"Лягте на спину так, чтобы ноги смотрели на восток, и смотрите вверх, захватывая как можно больше неба", - говорится на сайте NASA. "Примерно через 30 минут в темноте ваши глаза адаптируются, и вы начнете видеть метеоры".

Падающие "звезды" могут появиться где угодно на небе, но лучше всего смотреть на похожее на арфу созвездие Лиры, благодаря которому Лириды и получили свое название.

Метеорный поток Лириды является один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тысячи лет.