Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
В Украине более 1,5 млн человек выздоровело от коронавируса: свежая сводка
В Украине более 1,5 млн человек выздоровело от коронавируса: свежая сводка
Зеленский бросил в Путина перчатку: будет ли отвечать хозяин Кремля
Зеленский бросил в Путина перчатку: будет ли отвечать хозяин Кремля
"Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
"Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
Путин выступит с обращением, ожидается речь и об Украине: где и когда смотреть
Путин выступит с обращением, ожидается речь и об Украине: где и когда смотреть

На Землю "пролился" первый весенний звездопад: где и когда можно увидеть его в Украине

На Землю "пролился" первый весенний звездопад: где и когда можно увидеть его в Украине
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф

Жители северного полушария Земли, в том числе и украинцы, уже несколько дней могут наблюдать одно из самых ярких астрономических явлений года - весенний "звездопад" Лириды. "Звездный дождь" начался 16 апреля и продлится до 25 апреля.

Как пишет "Business Insider" со ссылкой на данные NASA, метеорный поток достигнет своего пика в четверг, 22 апреля, утром: в это время наблюдатели могут увидеть до 20 метеоров каждый час. Эти метеоры часто оставляют за собой "светящиеся шлейфы пыли" при распаде в атмосфере.

Из-за того, что Луна близка к полнолунию, которое произойдет 27 апреля, обнаружить падающие "звезды" в этом году будет сложнее.

Лучшее время, чтобы увидеть Лириды и их пылевые шлейфы - ранние утренние часы в четверг, 22 апреля, за час-полтора перед восходом солнца, т.е. около 4 утра по Киеву.

Лучше всего наблюдать за Лиридами в местности подальше от города или уличных фонарей.

Чтобы увидеть метеорный поток, брать с собой телескоп или бинокль не нужно: падающие "звезды" лучше всего видны невооруженным глазом.

"Лягте на спину так, чтобы ноги смотрели на восток, и смотрите вверх, захватывая как можно больше неба", - говорится на сайте NASA. "Примерно через 30 минут в темноте ваши глаза адаптируются, и вы начнете видеть метеоры".

Падающие "звезды" могут появиться где угодно на небе, но лучше всего смотреть на похожее на арфу созвездие Лиры, благодаря которому Лириды и получили свое название.

созвездие_Лира

Метеорный поток Лириды является один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тысячи лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Украина, Наблюдение, Звездопад, Пик, Лириды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
02 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
03 До домов осталось несколько метров: провал грунта на Львовщине растет с каждым часом
04 "Ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали": журналистка прокомментировала новые скандалы "слуг народа"
05 "Двойные стандарты": Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В день вынесения приговору убийце Флойда полицейские в США убили 16-летнюю чернокожую девочку (видео)
В день вынесения приговору убийце Флойда полицейские в США убили 16-летнюю чернокожую девочку (видео)
Обращение Путина: онлайн-трансляция и главные тезисы
Обращение Путина: онлайн-трансляция и главные тезисы
Россия нарушила правила и гарантии: ситуация в Азовском море печальна для Украины
Россия нарушила правила и гарантии: ситуация в Азовском море печальна для Украины
Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь