Убивает COVID-19 в легких: в Австралии нашли спасение от коронавируса

В Австралии разработали уникальное лекарство против коронавируса, которое, по словам ученых, убивает 99% COVID-частиц в легких.

Об этом сообщает DailyMail.

Известно, что новинку в мире фармацевтики создали международные ученые из австралийского института здоровья Мензиса в Университете Гриффита (Квинсленд). Один из разработчиков, Найджел Макмиллан, уверяет: их препарат, который вводят в организм с помощью инъекций, уничтожает коронавирус в самих легких, что приводит к гибели генома во всем организме.

Макмиллан также убежден: это технология следующего поколения, которая подавляет гены, а РНК-компонент помогает бороться с респираторными заболеваниями.

"Наночастицы попадают в легкие и сливаются с клетками РНК. Далее они ищут частицы вируса и разрушают его геномы на 99%", - объяснил доктор.

Сейчас препарат проходит клинические испытания, и в случае успеха будет доступен в 2023 году.

Напомним, эксперты, которые изучают новый - индийский - штамм коронавируса, заявили о новом симптоме болезни.