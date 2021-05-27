Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Редкое затмение: человечество в разных уголках мира увидело "кровавую луну" (фото, видео)
Редкое затмение: человечество в разных уголках мира увидело "кровавую луну" (фото, видео)
Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат
Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат
Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая
Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая

Редкое затмение: человечество в разных уголках мира увидело "кровавую луну" (фото, видео)

Редкое затмение: человечество в разных уголках мира увидело "кровавую луну" (фото, видео)
07:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

26 мая на Земле наблюдалось редкое космическое явление — "кровавое" суперлуние. Оно сочетает в себе сразу три явления: суперлуние, полное лунное затмение и "Кровавую Луну".

Человечество могло наблюдать такое явление впервые за почти 2,5 года. 

Полнолуние в мае, назвали в честь цветов, цветущих вокруг Северного полушария, было ближайшим полнолунием к Земле в 2021 году, то есть оно было больше и ярче, чем обычно, или, другими словами, суперлуной. 

Суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит в момент наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит из-за того, что орбита, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты, не абсолютно круглая, а имеет форму эллипса. Из-за этого в некоторых точках своей орбиты спутник оказывается на максимально близком расстоянии к Земле.

Наблюдатели за лунным затмением наблюдали за происходящим незадолго до 6 часов утра по восточному времени, когда началось частичное затмение. Во время этой фазы Луна перешла в темную тень Земли. Эта тень настолько темная, что казалось, будто кто то откусил часть луны.

Затем, вскоре после 7 часов утра, тень полностью закрыла Луну, что привело к полному лунному затмению.

Такую луну еще называют "кровавой", когда спутник Земли становится багрово-оранжевым. Земля проходит между Солнцем и Луной и отбрасывает тень на свой спутник, из-за чего тот становится такого цвета.

Следующее суперлуние на Земле можно будет увидеть в июне 2022 года.

При ясной погоде затмение было видно на западе Северной и Южной Америки, в Океании, Австралии и Восточной Азии. Фотографии полного лунного затмения, сделали фотографы со всего мира. 

Замедленная съемка из Мексики

Санта-Моника 

 Новая Зеландия

Чили

Калифорния

Суперлуна в Австралии

Луна над Крайстчерчем, Новая Зеландия

Космическое явление снимали на видео, а также вели прямые трансляции.

"Телеграф" собрал все самые яркие астрономические явления, которые можно будет наблюдать в 2021 году. Человечество сможет увидеть четыре затмения, суперлуние, звездопады.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 318

Все по теме:

Земля, Космос, Кровавая Луна, Суперлуние.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
03 Кулеба сделал решительное заявление насчет борьбы с "Северным потоком-2"
04 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
05 "Работают быстро, под заказ": киевский блогер показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
&quot;Под повязкой не видно было глаз&quot;: в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
"Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
На фоне обострения в Карабахе снова всплыла Россия и слухи о новом &quot;соглашении&quot;
На фоне обострения в Карабахе снова всплыла Россия и слухи о новом "соглашении"
Какой праздник 27 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 27 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь