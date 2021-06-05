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НАСА отправляет две миссии на Венеру: что хотят исследовать

НАСА отправляет две миссии на Венеру: что хотят исследовать
10:00 Сегодня Телеграф

Программа исследования космоса выходит на новый уровень. Теперь корабли НАСА планируется отправить на Венеру. Начата подготовка к сложной и длительной миссии.

Почему изучение Венеры важно для современной науки и какие уроки можно вынести из этой миссии рассказывается в статье на сайте NPR.org, перевод которой приводит "Телеграф".

НАСА решило отправить две новые миссии к Венере, нашему ближайшему планетарному соседу, и это будет первое путешествие в этот палящий жаркий мир за более чем три десятилетия.

Эта новость взволновала ученых-планетологов, которые давно утверждали, что Венера заслуживает большего внимания, потому что там мы сможем узнать что-то очень важное и поучительное о мире, похожем на Землю, но в котором что-то пошло не так.

"Я никогда не знала, что можно плакать и одновременно чувствовать как мурашки бегут по коже, потому что именно это случилось со мной, когда я услышала эту новость", - сказала Дарби Дьяр, планетарный геолог из колледжа Маунт-Холиок, которая является заместителем главного исследователя по одной из миссий и председателем консультативной группы НАСА по исследованию Венеры.

"Сообщество по изучению Венеры десятилетиями ждало этого момента, и то, что НАСА дало нам две миссии сразу, обе дополняющие друг друга, - это просто невероятно", - сказала Дьяр.

На Венере, возможно, произошел неконтролируемый парниковый эффект.

Венеру называли "злым близнецом" Земли, потому что она примерно такого же размера, как Земля, и, вероятно, была создана из аналогичного материала; в ней могли быть даже когда-то океаны жидкой воды.

Но похоже, что Венера испытала действие безудержного парникового эффекта. Температура на ее поверхности сейчас превышает 800 градусов по Фаренгейту, а его атмосфера токсична для людей.

Новый администратор НАСА Билл Нельсон объявил, что после рассмотрения четырех различных предложений по программе открытий, включая предполагаемые полеты к спутникам Юпитера и Нептуна, агентство решительно выбрало Венеру.

 Это две миссии: VERITAS, миссия по нанесению на карту поверхности Венеры и изучению ее геологической истории, и DAVINCI+, миссия, которая отправит зонд с приборами, который погрузится в устрашающую атмосферу Венеры, заполненную облаками, состоящими из капель серной кислоты и других неизвестных химических веществ.

"Эти две схожие миссии направлены на то, чтобы понять, как Венера превратилась в адский мир, способный плавить свинец на поверхности", - сказал Нельсон в своем первом обращении к сотрудникам НАСА. "Они предложат всему научному сообществу возможность исследовать планету, на которой мы не были более 30 лет".

"Это превосходит наши самые смелые мечты", - сказала Марта Гилмор, планетолог из Уэслианского университета, работающая с обеими миссиями. Она отмечает, что эти две миссии были отклонены в последнем раунде отбора для программы NASA Discovery в 2017 году, поэтому сторонники Венеры вошли в процесс отбора на этот раз без какой-либо уверенности в успехе. "Я думаю, что все мы чувствуем большое облегчение".

На Венеру будут отправлены два зонда с разными миссиями.

Эти миссии могут быть готовы к запуску в 2026 году, но точные сроки еще не определены. "Было бы хорошо, если это возможно, если бы их можно было отправить на одной ракете", - сказала Гилмор.

Для нее самая большая загадка, ответ на которую она хочет получить, - это были ли на Венере океаны и была ли она пригодна для жизни в течение миллиардов лет. "Это то, что я хочу знать", - сказала Гилмор. "Некоторые типы горных пород образуются только в воде, поэтому мы сможем определить это уже с орбиты в обеих миссиях".

Миссия VERITAS будет иметь орбитальный зонд с приборами, который позволит ученым создавать подробные трехмерные реконструкции ландшафта планеты и покажет, есть ли на Венере активная тектоника плит и вулканы.

Спускаемый зонд DAVINCI+ будет изучать атмосферные газы, чтобы точно измерить их состав, и он будет оснащен камерами, которые смогут фотографировать поверхность во время спуска.

Многое остается загадочным в отношении Венеры, даже несмотря на то, что это была первая планета, которую исследовало НАСА в ходе новаторской миссии Mariner 2, пролетевшей мимо Венеры в 1962 году. Это был первый раз, когда космический корабль успешно достиг другого мира в то время, когда планеты можно было узнать только глядя на них в телескопы.

В то время окутанная облаками Венера считалась второй Землей, хотя, возможно, с более теплым и тропическим климатом. Mariner 2 показал, что его пылающая горячая поверхность никогда не сможет поддерживать жизнь.

В то время как марсоходы с Марса прислали множество ярких панорам, демонстрирующих безупречную красоту красной планеты, изображения поверхности Венеры найти сложно. Жара и сильное давление просто уничтожают космический корабль.

Тем не менее, некоторые исследователи предположили, что жизнь могла бы существовать на Венере, выживая в ее немного менее враждебных, но очень кислотных облаках. Только в прошлом году одна группа заявила, что обнаружила признаки газа, который, как известно, связан с жизнью в туманной атмосфере планеты.

Последним космическим кораблем НАСА, отправленным в миссию на Венеру, был "Магеллан", который был запущен в 1989 году для нанесения на карту ее поверхности. Его работа показала, что большая часть планеты покрыта вулканическими потоками. Космический корабль сгорел в суровой атмосфере Венеры примерно через 10 часов после того, как получил команду на сближение с поверхностью.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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НАСА, Космос, Венера, Исследование Космоса, Космическая миссия.
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