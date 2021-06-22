Проблема икоты решена? Ученые показали революционную соломинку для напитков (фото)

Похоже, что времена задерживания дыхания, питья воды мелкими глотками и поговорки "икота, икота перейди на Федота" потихоньку уходят в прошлое, ведь американские ученые выкатили на обозрение первое устройство для борьбы с икотой.

Принцип действия "волшебной" трубочки для напитков описан в журнале Journal of the American Medical Association.

Разработкой занимались светлые умы из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио.

По словам разработчиков, человеку достаточно выпить через него полстакана жидкости.

"Это не обычная соломинка. Чтобы пить воду через нее, вам нужно много усилий и большое отрицательное давление в груди", - рассказал исследователь Али Сейфи.

По мнению ученых, это в сочетании с глотанием позволяет запустить диафрагмальный и блуждающий нервы, снять спазм с диафрагмы и открыть надгортанник.

Испытания, проведенные на 249 добровольцах, показали, что в 92% случаев икота при использовании устройства проходит.

Неизвестно, когда эта трубочка появится в продаже, и будет ли вообще продаваться в Украине, но если эта напасть уже настигла вас, то ранее "Телеграф" писал, как можно быстро избавиться от икоты.