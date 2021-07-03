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Через три года после смерти Хокинга получилось доказать одну из его парадоксальных теорем

Через три года после смерти Хокинга получилось доказать одну из его парадоксальных теорем
03:27 Сегодня Телеграф Sci-News.com

Американские физики впервые подтвердили теорему Стивена Хокинга о площади черных дыр. Он предложил ее еще в 1971 году, дав начало череде открытий о черных дырах и их механике.

Об этом сообщает Sci-News.com. 

Теорему также называют вторым законом механики черных дыр, и она гласит, что общая площадь горизонта событий черной дыры не должна уменьшаться. В астрофизике горизонт событий — это условная черта, за которой события не могут повлиять на наблюдателя.

С 70-х годов прошлого века теорему доказали математически, но только спустя 50 лет ее удалось доказать практически. Ученые института астрофизики и космических исследований Кавли Массачусетского технологического института проанализировали сигнал гравитационной волны GW150914. Его произвели две черные дыры которые слились в одну. 

Изучив сигнал, физики поняли, что с вероятностью 95%  общая площадь горизонта событий не уменьшилась после слияния. Теперь исследователи планируют изучить дальнейшие сигналы, чтобы еще раз подтвердить теорию либо дать начало новым изысканиям.

Стивен Хокинг – один из наиболее известных физиков-теоретиков нашего времени, один из основоположников квантовой космологии. О нем и его работе снято множество фильмов и передач. 

Черные дыры - малоизученный феномен в астрофизике. Ученые выделили 4 сценария их появления во Вселенной.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

США, Стивен Хокинг, Космос, Черная дыра.
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